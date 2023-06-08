二手居屋成交｜綠悠雅苑兩房665萬沽 「居二客」連追3口價榮升業主

中原地產青衣美景花園分行經理李子清表示，加息後買家普遍觀望，最近二手成交淡靜，個別業主願意減價出售，而減價優質盤仍具承接力。青衣綠悠雅苑新近錄得3座高層E室成交，實用面積約535方呎，兩房間隔，屬罕有優質放盤，處大單邊及享海景。

市況轉變 業主態度軟化肯減價

據悉，3月初未補地價第二市場開價680萬元，5月初業主遷走可睇樓，由於睇樓客多，亦有不少查詢及議價，業主因此企硬不減價，但隨著其後加息及新盤頻推，二手交投轉靜，業主終於心軟，提供議價空間，最終以665萬元沽出，減幅15萬元或約2.2%，呎價約12,430元。