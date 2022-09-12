二手居屋租賃｜彩蒲苑兩房租1.2萬 分兩期預付 業主享近20厘回報

上水居屋彩蒲苑錄得極高租金回報成交。利嘉閣地產皇牌屋苑上水中心1行高級聯席董事黃靜顏表示，該行近日促成彩蒲苑C座中層15室租賃成交個案，單位實用面積約438方呎，屬兩房間隔，外望開揚市景。上址業主早前將單位放租，叫租約12,500元，新近獲租客洽詢；有見該名租客願意分兩期繳租，並先付首半年租金，議價後終以月租約12,000元成交，折合實用呎租約27.4元，即預繳半年租金涉資72,000元。

她補充，該租客見上址租金相宜，間隔方正實用，議價後即拍板承租。據悉，業主於2003年以約73萬元(已補地價)買入單位，現成功租出可享租金回報近20厘。現時彩蒲苑有約5個放租盤，入場租金約10,000元起。