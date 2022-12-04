二手居屋｜交投回暖！欣明苑三房自由價488萬沽 錦泰苑居二價500萬易主

欣明苑原業主32年前入市三房 勁賺逾449萬走
隨著將軍澳跨灣大橋通車在即，日後區內交通大有改善，近月交投亦顯著回升，其中將軍澳寶琳欣明苑自由市場單位獲區外買家垂青。世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良表示，一名區外買家以自由市場價488萬元，購入欣明苑欣蘭閣(D座)中層5室，實用面積554方呎，三房兩廳開則，景觀望市景，折合實用面積呎價低見8,809元。據了解，業主於上月放盤，自由市場叫價600萬元，放盤僅1個月便調整叫價至520萬元，近日獲買家以488萬元承接，累減112萬元，減幅達18%。雖然原業主大幅劈價沽貨，但由於他早在1990年僅以約38.6萬(未補地價)買入物業，持貨32年，現連補地價售出，帳面大賺449.4萬元離場。
錦泰苑套三房居二價500萬易主 賣方帳賺近340萬
新一批「白居二」買家出閘入市，帶動二手樓市氣氛。世紀21奇豐物業海栢分行助理區域營業董事鄭達昌表示，該行新近錄得馬鞍山居屋錦泰苑成交，單位為錦興閣(C座)低層04室，實用面積650方呎，三房套間隔，外望市景。單位原叫價530萬元，放盤已1年，近日減價30萬元，以居二市場價500萬元沽出，減幅約5.7%，平均實用呎價7,692元。至於原業主在2001年5月購入上址，當時作價130.8萬元(未補地價)，持貨21年至今轉售，帳面大幅獲利369.2萬元，期內升值2.8倍。