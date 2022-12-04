二手居屋｜交投回暖！欣明苑三房自由價488萬沽 錦泰苑居二價500萬易主

欣明苑原業主32年前入市三房 勁賺逾449萬走

隨著將軍澳跨灣大橋通車在即，日後區內交通大有改善，近月交投亦顯著回升，其中將軍澳寶琳欣明苑自由市場單位獲區外買家垂青。世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良表示，一名區外買家以自由市場價488萬元，購入欣明苑欣蘭閣(D座)中層5室，實用面積554方呎，三房兩廳開則，景觀望市景，折合實用面積呎價低見8,809元。據了解，業主於上月放盤，自由市場叫價600萬元，放盤僅1個月便調整叫價至520萬元，近日獲買家以488萬元承接，累減112萬元，減幅達18%。雖然原業主大幅劈價沽貨，但由於他早在1990年僅以約38.6萬(未補地價)買入物業，持貨32年，現連補地價售出，帳面大賺449.4萬元離場。