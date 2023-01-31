二手居屋｜寶盈花園各錄兩房及三房成交 業主同樣持貨22年大賺退場

將軍澳區踏入兔年後，幾乎日日有成交，交投回暖。世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良表示，一名區外白居二買家近日以462萬元購入將軍澳居屋寶盈花園8座中層B室，單位實用面積484方呎，屬兩房兩廳開則，外望內園景。單位去年5月放盤叫價585萬元，近日調整至475萬元，議價後以462萬元易手，累計減價123萬元，減幅達21%，平均實用呎價9,545元。原業主則於2001年3月以約87.4萬購入物業至今，持貨近22年，帳面大賺374.6萬元離場。

三房海景移民盤 22 年升值 4 倍

另外，利嘉閣地產蔚藍灣畔二行B組經理鄭啟聰表示，寶盈花園本月至今暫錄約8宗二手成交，其中由該行促成的8座高層E室買賣，實用面積590方呎，屬三房間隔，外望將軍澳南遼闊海景。單位原業主因為準備移民，決定將上址放售，近日獲買家洽商議價，最終以630萬元(未補地價)成交，折合實用呎價10,678元。他補充，新買家一直心儀寶盈花園位置便利，配套齊全，並心儀單位間隔實用四正，享有靚海景，議價後火速決定入市。據悉，原業主在2001年以約126.22萬元(未補地價)一手向房委會購入單位，持貨約22年，是次轉手帳面獲利約503.78萬元，物業升值約4倍。