二手居屋｜將軍澳居二市場交投旺 廣明苑一房減27%易主 富康花園三房狠劈32%仍大賺近三球

白居二買家318萬購廣明苑一房
新一期「白居二」買家登場後，各區居二市場成交顯著回升。世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良表示，12月至今將軍澳居二市場已錄得約逾30宗成交，預計本月區內整體居二成交可突破50宗的新高水平。新近將軍澳廣明苑及富康花園再錄居二市場成交，其中廣明苑成交單位為廣賢閣C座低層6室，實用面積433方呎，屬一房大廳開則，單位附企理裝修，外望開揚山景。單位於今年3月放盤叫價438萬元，近日調整叫價至358萬元，新近獲白居二買家洽購，議價後以318萬元成交，累減120萬元，減幅達27%，折合實用呎價為7,344元。原業主則於2015年以約266.8萬(未補地價)購入物業至今，持貨7年升值19%，帳賺51.2萬元。
富康花園三房放盤9個月 勁劈32%沽
另外，魏仕良稱，另一名白居二買家以456.8萬元，購入將軍澳富康花園7座高層D室，實用面積592方呎，三房大廳開則，景觀望內園景。據悉，單位在3月放盤叫價680萬元，最新減價至530萬元放盤，獲買家議價至456.8萬元成交，累減多達223.2萬元，減幅逾32%，平均實用呎價7,716元。原業主於1998年屋苑入伙時以157萬元(未補地價)一手購入至今，持貨24年，現大幅升值1.9倍，帳面大賺299.8萬元離場。