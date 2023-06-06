二手市況｜上車客100萬買到「公屋王」 居二客靜市尋寶

近期新盤搶去注意力，二手交投放慢，資助房屋交投同樣遭遇「滑鐵爐」。中原地產根據房屋委員會資料，5月份全港暫錄得171宗未補地價(居屋第二市場)資助房屋成交，為去年10月錄159宗後的七個月新低。不過，總結今年首五個月，在白居二帶動下，全港仍多達1,855宗未補地價資助房屋交易，比去年同期836宗增加1.2倍。

向來有「居屋王」美譽鰂魚涌康山花園，上月罕見零成交，為去年10月以來首見。

各區公屋相繼再現入場費「1球」放盤，吸引買家尋寶，用最少首期上車。5月全港有8宗樓價低過200萬元的「1球」公屋交易，最平一宗是大埔太和邨喜和樓一個實用面積164方呎迷你戶，屬開放式間隔，單位去年放盤原本叫價130萬元，最後以100萬元未補地價售出，呎價6,098元。