二手市況｜上車客100萬買到「公屋王」 居二客靜市尋寶

近期新盤搶去注意力，二手交投放慢，資助房屋交投同樣遭遇「滑鐵爐」。中原地產根據房屋委員會資料，5月份全港暫錄得171宗未補地價(居屋第二市場)資助房屋成交，為去年10月錄159宗後的七個月新低。不過，總結今年首五個月，在白居二帶動下，全港仍多達1,855宗未補地價資助房屋交易，比去年同期836宗增加1.2倍。
向來有「居屋王」美譽鰂魚涌康山花園，上月罕見零成交，為去年10月以來首見。
各區公屋相繼再現入場費「1球」放盤，吸引買家尋寶，用最少首期上車。5月全港有8宗樓價低過200萬元的「1球」公屋交易，最平一宗是大埔太和邨喜和樓一個實用面積164方呎迷你戶，屬開放式間隔，單位去年放盤原本叫價130萬元，最後以100萬元未補地價售出，呎價6,098元。
太和邨鄰近港鐵太和站，位置方便，故向來盛產「公屋王」，自由市場成交呎價曾高達1.7萬元。資料顯示，太和邨喜和樓高層單位，實用面積153方呎，2018年6月以265萬元連地價易手，呎價17,320元，締造新界東公屋呎價歷史新高(該紀錄保持迄今)，並一度打入全港公屋呎價排名第二位。
此外，藍田德田邨一個中層戶，實用面積351方呎，上月未補地價以168萬元易手，屬屋苑逾1年新低價。
啟朗苑高層戶呎售14739元
新居屋樓價仍見硬淨，入伙約4年的啟德啟朗苑上月錄得一宗成交，單位為A座高層6室，實用面積460方呎，於居屋第二市場以678萬元售出，呎價14,739元。原業主2019年3月以約345萬元購入單位，持貨4年帳面獲利333萬元，單位期內升值近1倍。