二手市況｜中原：十大屋苑連續11周末錄單位數 新盤搶客兼颱風來襲 二手減幅不足

周末有全新盤開賣，加上天氣因素，導致周末兩日(15及16日)十大屋苑交投仍然低迷。據中原地產統計，周末錄得4宗成交，較上周末減少1宗，已連續11個周末錄得單位數成交。至於零成交屋苑減至6個，分別為鰂魚涌康怡花園、藍田麗港城、將軍澳新都城、沙田第一城及天水圍嘉湖山莊。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末兩大新盤開售，且定價極具競爭力，成功搶去大批市場購買力；加上颱風來襲，天氣不穩下，買家睇樓意欲大減，而二手減幅不夠新盤吸引，導致客源流向一手新盤。市場暫時未有利好利淡消息，料二手後市平穩。