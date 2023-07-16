二手市況｜中原：十大屋苑連續11周末錄單位數 新盤搶客兼颱風來襲 二手減幅不足

周末有全新盤開賣，加上天氣因素，導致周末兩日(15及16日)十大屋苑交投仍然低迷。據中原地產統計，周末錄得4宗成交，較上周末減少1宗，已連續11個周末錄得單位數成交。至於零成交屋苑減至6個，分別為鰂魚涌康怡花園、藍田麗港城、將軍澳新都城、沙田第一城及天水圍嘉湖山莊。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末兩大新盤開售，且定價極具競爭力，成功搶去大批市場購買力；加上颱風來襲，天氣不穩下，買家睇樓意欲大減，而二手減幅不夠新盤吸引，導致客源流向一手新盤。市場暫時未有利好利淡消息，料二手後市平穩。
海怡半島三房套21年升值2.6倍
中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪稱，鴨脷洲海怡半島周末錄得19座高層F室二手成交，單位實用面積約618方呎，三房套房間隔，享東南內園池景，以906萬元沽出，呎價約14,660元。據悉，原業主於2002年4月以251萬元購入物業，持貨21年，是次沽貨帳面獲利655萬元，單位大幅升值約2.6倍。
美孚新邨三房減價「1球」易手
中原西九龍美孚萬事達第一分行副區域營業經理林家傑指，荔枝角美孚新邨周末僅錄1宗成交，單位為5期蘭秀道9號中層C室，實用面積約713方呎，三房間隔，向荔枝角公園泳池景。今年3月放盤叫價920萬元，終降價100萬元，至820萬元易手，呎價約11,501元。
黃埔花園兩房615萬成交
中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，紅磡黃埔花園周末錄得1宗成交，單位為2期3座中層H室，實用面積約389方呎，屬兩房西南內園景戶，以615萬元成交，呎價約15,810元。原業主於2000年4月以216萬元買入單位，現轉手帳面獲利399萬元，單位23年間升值約1.8倍。