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地產
2023-08-14 21:45:00

二手市況｜元朗周末僅3宗買賣 Grand YOHO三房蝕使費沽 造價見今年同類次低

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二手市況｜元朗周末僅3宗買賣 Grand YOHO三房蝕使費沽 造價見今年同類次低

二手市況｜元朗周末僅3宗買賣 Grand YOHO三房蝕使費沽 造價見今年同類次低

油塘新盤劈價平賣，吸走大量購買力，二手市場近乎冰封，個別急售業主唯有劈價沽貨。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗區本月僅錄約17宗二手買賣成交，較上月同期縮減超過四成。

累劈225萬元甩手

王勤學指，過去周末元朗區只有3宗二手買賣，包括Grand YOHO12座中層C室，實用面積約595方呎，三房間隔。今年5月最初叫價1,200萬元，連番減價後，最終累劈225萬元或約18.8%，至975萬元易手，為屋苑三房單位今年次低價。

原業主於20169月以約955.6萬元一手買入單位，持貨7年，現轉手帳面獲利約19.4萬元，單位期內僅升值約2%。計及使費後，恐倒蝕逾26萬元離場。

屋苑一房造價見入伙後新低

Grand YOHO日前亦錄得一宗二手蝕讓買賣，1個低層一房單位以屋苑入伙後新低價易手。中原地產元朗新時代中城分行A組分行經理蘇家誠稱，Grand YOHO28座低層B室，實用面積約415方呎，一房間隔。原開價750萬元，放盤半年，最終累減85萬元或約11%，至665萬元易手，屬屋苑入伙後新低價，呎價約16,024元。

原業主於20189月以約840.9萬元一手買入，持貨5年，帳面蝕約175.9萬元，單位貶值近21%

即睇元朗Grand YOHO放盤 (House730)

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