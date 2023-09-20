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地產
2023-09-20 16:55:00

二手市況｜內地生推高租金 九龍東升幅最勁 中原：今年租金跑贏樓價

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今年各區二手樓租金受內地學生和專才流入帶動，以及用家轉買為租，租金升幅持續穩步上揚。(資料圖片)

今年各區二手樓租金受內地學生和專才流入帶動，以及用家轉買為租，租金升幅持續穩步上揚。(資料圖片)

二手樓買賣交投疲弱，惟租賃市場持續活躍，全年租金跑贏樓價。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2023年初私人住宅租金及樓價齊復甦回升，惟其後兩者走勢背馳，主因是租金受到內地學生和專才流入，以及用家轉買為租的影響下，持續穩步上升，而樓價卻在加息周期及一手盤低價推售的打擊下，自4月開始調整下跌。她預期，第4季租務市場繼續活躍，租金高位企穩，但同期樓價跌勢加快，並相信今年全年租金將跑贏樓價，估計中原城市租金指數CRI按年上升約7%，而中原城市領先指數CCL則按年下跌約5%

九龍東租金升幅勝九龍西

117CRI Mass大型成份屋苑劃分，今年九龍區屋苑租金升幅，顯著領先港島、新界東及新界西，當中今年8月九龍東(紅磡、觀塘、將軍澳、黃大仙)屋苑租金，較去年12月平均上升5.32%，升幅亦明顯優於九龍西(長沙灣、旺角、尖沙咀、油麻地)4.52%。九龍東屋苑中，黃埔花園及黃埔新村的租金上升超過一成，分別升11.49%10.56%，海濱南岸升9.09%；楊明儀指，這些屋苑因鄰近香港理工大學，吸引不少學生承租區內附近屋苑所致。

至於鄰近科技大學的將軍澳區屋苑，租金升幅均達半成以上，其中新都城及新寶城上升接近一成，分別升9.91%9.36%；而九龍西租金升幅較大的屋苑，包括昇悅居升10.72%，港灣豪庭升9.09%。不過，傳統屋苑美孚新邨只升2.67%，租金升幅相對落後。

鄰近香港理工大學的紅磡黃埔花園，吸引不少學生承租。(資料圖片)

鄰近香港理工大學的紅磡黃埔花園，吸引不少學生承租。(資料圖片)

灣仔區租盤受內地專才歡迎

港島區方面，今年港島東(北角、筲箕灣、銅鑼灣、灣仔)屋苑租金平均上升2.53%，升幅較港島西南(香港仔、半山區、上環、西區)1.51%為高，當中囍匯及嘉薈軒的租金同樣升7.53%，是港島東眾多屋苑中升幅最大，主要因為灣仔區深受國內專才歡迎；而太古城及逸濤灣的租金亦有逾半成升幅，分別升6.34%5.15%，惟康怡花園及杏花村租金升幅較少，只升3.68%3.37%。至於港島西南，位於香港大學附近的泓都及翰林軒租金，分別升8.75%4.19%，明顯受區內學生帶動；而傳統屋苑海怡半島租金升5.50%。另外，嘉輝花園及帝后華庭的租金，分別只有1.22%1.04%升幅。

灣仔囍匯是港島東眾多屋苑中升幅最大屋苑之一，主因該區受國內專才歡迎。

灣仔囍匯是港島東眾多屋苑中升幅最大屋苑之一，主因該區受國內專才歡迎。

沙田第一城升幅落後大市

新界東方面，新界東南(馬鞍山、沙田)屋苑租金平均上升3.95%，而新界東北(北區、大埔)則升3.16%。新界東南租金升幅約一成的屋苑，包括御龍山升10.56%，聽濤雅苑升10.18%，名城升9.60%，新港城升9.14%。傳統屋苑沙田第一城只升1.53%，升幅落後。新界東北以上水中心及御皇庭的租金升幅較大，分別升5.94%4.92%。大埔中心租金升4.72%，因為交通便利上學，吸引中文大學及教育大學學生承租。

全面通關後，東涌屋苑租盤需求增多，不乏機師和機組人員承租。

全面通關後，東涌屋苑租盤需求增多，不乏機師和機組人員承租。

通關帶動東涌區租金升

新界西方面，新界西南(離島、荃灣)屋苑租金平均上升2.42%，但新界西北(天水圍、屯門、元朗)卻下跌2.25%。位於新界西南的藍天海岸及映灣園的租金分別升8.66%6.10%，顯示通關後機師和機組人員，對東涌屋苑的租盤需求增多。綠楊新村、翠怡花園及麗城花園租金各有約6%升幅。新界西北之中，嶺南大學附近的疊茵庭租金升幅較大，升2.55%，但同區大興花園租金卻跌8.27%。而傳統屋苑嘉湖山莊的租金相對平穩，今年微跌0.90%

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