二手市況｜內地生推高租金 九龍東升幅最勁 中原：今年租金跑贏樓價

二手樓買賣交投疲弱，惟租賃市場持續活躍，全年租金跑贏樓價。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2023年初私人住宅租金及樓價齊復甦回升，惟其後兩者走勢背馳，主因是租金受到內地學生和專才流入，以及用家轉買為租的影響下，持續穩步上升，而樓價卻在加息周期及一手盤低價推售的打擊下，自4月開始調整下跌。她預期，第4季租務市場繼續活躍，租金高位企穩，但同期樓價跌勢加快，並相信今年全年租金將跑贏樓價，估計中原城市租金指數CRI按年上升約7%，而中原城市領先指數CCL則按年下跌約5%。

九龍東租金升幅勝九龍西 以117個CRI Mass大型成份屋苑劃分，今年九龍區屋苑租金升幅，顯著領先港島、新界東及新界西，當中今年8月九龍東(紅磡、觀塘、將軍澳、黃大仙)屋苑租金，較去年12月平均上升5.32%，升幅亦明顯優於九龍西(長沙灣、旺角、尖沙咀、油麻地)的4.52%。九龍東屋苑中，黃埔花園及黃埔新村的租金上升超過一成，分別升11.49%及10.56%，海濱南岸升9.09%；楊明儀指，這些屋苑因鄰近香港理工大學，吸引不少學生承租區內附近屋苑所致。 至於鄰近科技大學的將軍澳區屋苑，租金升幅均達半成以上，其中新都城及新寶城上升接近一成，分別升9.91%及9.36%；而九龍西租金升幅較大的屋苑，包括昇悅居升10.72%，港灣豪庭升9.09%。不過，傳統屋苑美孚新邨只升2.67%，租金升幅相對落後。

灣仔區租盤受內地專才歡迎 港島區方面，今年港島東(北角、筲箕灣、銅鑼灣、灣仔)屋苑租金平均上升2.53%，升幅較港島西南(香港仔、半山區、上環、西區)的1.51%為高，當中囍匯及嘉薈軒的租金同樣升7.53%，是港島東眾多屋苑中升幅最大，主要因為灣仔區深受國內專才歡迎；而太古城及逸濤灣的租金亦有逾半成升幅，分別升6.34%及5.15%，惟康怡花園及杏花村租金升幅較少，只升3.68%及3.37%。至於港島西南，位於香港大學附近的泓都及翰林軒租金，分別升8.75%及4.19%，明顯受區內學生帶動；而傳統屋苑海怡半島租金升5.50%。另外，嘉輝花園及帝后華庭的租金，分別只有1.22%及1.04%升幅。