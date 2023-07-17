二手市況｜利嘉閣：周末十大屋苑買賣按周跌44% 七屋苑食白果

二手市場吹淡風，利嘉閣地產總裁廖偉強表示，目前市場對近日一些樓市相關消息解讀較為負面，包括星資巨額撻訂事件及美國月底將再議息等，令準買家表現審慎觀望，拖慢成交進度。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去周末兩日(15日至16日)十大指標屋苑錄5宗二手成交，較對上周末(8日至9日)的9宗，減少4宗或44%，為自4月上旬以來，連續15周處於單位數水平窄幅上落。 廖偉強指出，近日準買家對市場消息十分敏感，加上憂慮息口持續上調，而且觀乎周六開售的兩個全新盤反應未如預期中熱烈，令他們紛紛採取觀望審慎的態度；加上二手業主價錢調整幅度未達買家心水，雙方拉鋸情況十分普遍，亦窒礙二手成交進度，致使交投停滯不前。

港島區連續 3 周現「零成交」淡況 在過去兩天的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，九龍區交投最理想，錄得3宗買賣，惟按周亦減少25%，至於新界區只錄得2宗成交，較上周大跌60%；港島區則連續3周均現「零成交」的淡況。若以屋苑劃分，荔枝角美孚新邨及天水圍嘉湖山莊錄均錄得2宗成交；其次將軍澳新都城有1宗買賣；不過，其餘7個屋苑，包括鰂魚涌太古城、康怡花園、柴灣杏花邨、紅磡黃埔花園、藍田麗港城、沙田第一城及東涌映灣園均未能「開齋」，周末齊齊食白果。 康怡花園連續 3 個周末捧蛋 本月僅 3 宗成交 利嘉閣地產逸樺園分行聯席董事吳玉蘭稱，鰂魚涌康怡花園已經連續3個周末未能錄得成交，而本月交投亦十分淡靜，至今暫時只有3宗買賣，平均實用呎價約13,758元。她認為，目前準買家心態較弱，縱然個別業主願意減價，唯減幅未能令準買家心動，故成交表現疏落。