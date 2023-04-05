二手市況｜利嘉閣：50指標屋苑上周買賣見近3周最多

按地區劃分，上周港島及九龍兩區指標屋苑交投量均有增加，新界區成交量則按周減少，其中九龍區21個指標屋苑上周共錄39宗成交，較前周的28宗增加39%，其中九龍灣淘大花園交投量按周大增2倍，期內錄得3宗買賣；紅磡黃埔花園及荔枝角美孚新邨各錄8宗及7宗成交，按周增幅分別達1.67倍及1.33倍；九龍灣德福花園及奧運站維港灣分別錄得2宗買賣，按周各自增加1倍；紅磡海逸豪園及藍田麗港城各自錄得3宗交投，分別較前周增加50%。

利嘉閣地產董事陳大偉表示，新盤激戰連連，不少未能中籤的向隅客開始回流二手市場覓盤，加上個別業主叫價有所軟化，令二手屋苑交投量止跌喘穩。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(3月27日至4月2日)共錄105宗買賣個案，較前周(3月20日至26日)的99宗，增加6%，為近3周最多。

港島區方面，8個指標屋苑上周共錄19宗成交，較前周的17宗增加2宗或12%，當中鰂魚涌太古城及康怡花園各自連錄5宗買賣，分別按周增加1.5倍及4倍；南豐新邨成交量由前周的1宗，增加1倍至上周的2宗；柴灣杏花邨期內錄得3宗買賣，較前周的2宗增加50%。

至於，新界區21個指標屋苑上周共錄47宗交投，較前周的54宗減少13%，當中東涌映灣園只錄得1宗買賣，按周減幅達80%；荃灣愉景新城及屯門大興花園分別錄得1宗買賣，按周各自減少67%；荃灣麗城花園及青衣灝景灣亦分別只錄1宗買賣，按周各自減少50%；沙田第一城的成交量由前周的7宗，減少43%至上周的4宗；東涌藍天海岸成交量由前周的5宗，減少40%至上周的3宗；馬鞍山銀湖．天峰期內錄得2宗買賣，較前周的3宗減少33%。