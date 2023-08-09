二手市況｜利嘉閣：50指標屋苑上周買賣跌至近4年新低 未來一至兩周難有明顯起色

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，加息後買賣雙方持續僵持，二手市場交投陷入低迷，兼逢大型新盤以低價開售，搶盡市場客源並凍結購買力，令二手屋苑成交量雪上加霜。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(7月31日至8月6日)共錄45宗買賣個案，較前周(7月24日至30日)的58宗減少22%，創自2019年8月中以來的207周、即接近4年新低。
港島九龍交投量齊跌
按地區劃分，上周港島及九龍兩區指標屋苑交投量雙雙下挫，新界區則按周增加，其中九龍區21個指標屋苑上周共錄17宗成交，較前周的28宗減少39%，其中藍田麗港城只錄得1宗成交，按周減少50%；荔枝角美孚新邨交投量由前周的5宗，減少40%至上周的3宗；至於紅磡黃埔花園、海濱南岸、新蒲崗譽．港灣、藍田匯景花園、將軍澳新都城、將軍澳廣場、都會駅、大角咀港灣豪庭、長沙灣昇悅居及泓景臺合共10個屋苑齊齊「捧蛋」，期內暫未錄得成交。
港島區方面，8個指標屋苑上周共錄8宗交投，較前周的12宗減少33%，當中鰂魚涌康怡花園及鴨脷洲海怡半島各錄2宗買賣，分別按周持平；藍籌屋苑鰂魚涌太古城交投量則按周增加33%至4宗；不過，其餘鰂魚涌南豐新邨、西灣河鯉景灣、嘉亨灣、柴灣杏花邨及小西灣藍灣半島5個屋苑上周均暫未聞交投。
新界逆市升 藍天海岸表現最活躍
至於，新界區21個指標屋苑上周共錄20宗成交，較前周的18宗增加11%，其中東涌藍天海岸期內錄得4宗買賣，按周大增3倍，並成為該區交投量最活躍的屋苑；大圍名城錄得2宗成交，與前周的數量相同；其餘屋苑則分別只錄得1宗買賣或未聞交投，反映市況普遍淡靜。
零成交屋苑增至20個
此外，在全港50個指標屋苑當中，上周共有20個屋苑錄得「零成交」，較前周的12個增加近67%，當中港島區及新界區分別各佔5個屋苑，九龍區則佔10個。
陳海潮指出，自今年初通關，迎來首個開關後的暑假旺季，7月及8月份正值舉家外遊的高峰期，加上近月樓市偏軟，買賣雙方均無心戀戰，令整體樓市交投表現異常低迷；再者新盤以震撼低價搶佔僅有的市場份額，令二手屋苑買賣雪上加霜，相信未來一至兩周內，二手市場難有明顯起色，料一周50屋苑交投量將維持在50宗以內的低位徘徊。