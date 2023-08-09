二手市況｜利嘉閣：50指標屋苑上周買賣跌至近4年新低 未來一至兩周難有明顯起色

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，加息後買賣雙方持續僵持，二手市場交投陷入低迷，兼逢大型新盤以低價開售，搶盡市場客源並凍結購買力，令二手屋苑成交量雪上加霜。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(7月31日至8月6日)共錄45宗買賣個案，較前周(7月24日至30日)的58宗減少22%，創自2019年8月中以來的207周、即接近4年新低。

港島九龍交投量齊跌

按地區劃分，上周港島及九龍兩區指標屋苑交投量雙雙下挫，新界區則按周增加，其中九龍區21個指標屋苑上周共錄17宗成交，較前周的28宗減少39%，其中藍田麗港城只錄得1宗成交，按周減少50%；荔枝角美孚新邨交投量由前周的5宗，減少40%至上周的3宗；至於紅磡黃埔花園、海濱南岸、新蒲崗譽．港灣、藍田匯景花園、將軍澳新都城、將軍澳廣場、都會駅、大角咀港灣豪庭、長沙灣昇悅居及泓景臺合共10個屋苑齊齊「捧蛋」，期內暫未錄得成交。