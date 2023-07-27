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2023-07-27 07:00:00

二手市況｜外區客擲905萬購碧海藍天海景兩房 預算少啲可揀九龍藍籌三房

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二手市況｜外區客擲905萬購碧海藍天海景兩房 預算少啲可揀九龍藍籌三房

二手市況｜外區客擲905萬購碧海藍天海景兩房 預算少啲可揀九龍藍籌三房

二手市場減價成交主導，中原地產碧海藍天分行高級區域營業經理許永生表示，長沙灣「西九四小龍」之一的碧海藍天，本月迄今暫錄約5宗成交，平均實用呎價約17,607元；新近有兩房減價65萬元或近7%易主。

許永生指，碧海藍天6座高層F室，實用面積約499方呎，兩房間隔，望開揚海景。原開價970萬元，最終減價65萬元或約6.7%，至905萬元沽出，呎價約18,136元。

據悉，新買家為外區客，鍾情單位景觀吸引，議價後感合理，即決定入市自用。原業主於20107月以428萬元購入單位，持貨13年，現轉手帳面獲利477萬元，單位期內升值約1.1倍。

即睇長沙灣碧海藍天放盤 (House730)

二手市況｜外區客擲905萬購碧海藍天海景兩房 預算少啲可揀九龍藍籌三房

藍田麗港城一個三房單位累減40萬元，以870萬元售出。(資料圖片)

麗港城三房套減價40萬易手

若然入市預算較少，亦有「8」字頭藍籌屋苑三房選擇，單位面積大近250方呎，惟對比上述樓齡近20年的碧海藍天會較高。入伙約30年的藍田麗港城，新近一個三房單位累減40萬元，以870萬元售出。

中原地產東九龍麗港城1期第一分行經理郭麗娟稱，麗港城31座低層A室，實用面積約748方呎，採三房套房間隔。單位坐向西方，望內街景，放盤8個月，最初開價910萬元，曾調整叫價至890萬元，最新累減40萬元或約4.4%，至870萬元成交，呎價約11,631元。

郭麗娟續稱，原業主早於19955月以410萬元購入上址，持貨28年，現轉手帳面賺460萬元，單位期內升值約1.1倍。

即睇藍田麗港城放盤 (House730)

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