二手市況｜大型屋苑業主連環蝕賣三房 最傷入市4年輸近「2球」

二手市場頹勢持續，近年入市的業主更決定蝕讓沽貨套現，市場連錄數宗大型屋苑三房蝕讓個案，其中藍籌屋苑之一的荔枝角美孚新邨業主持貨約4年，帳面虧損近200萬元離場。
中原西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨3期百老匯街86號低層C室，實用面積約848方呎，屬三房套房間隔，擁大露台。最初開價1,028萬元，最終以942萬元沽出，減幅86萬元或約8.4%，呎價約11,108元。據悉，新買家為同區換樓客，鍾情單位間隔實用，且附設裝修，議價後即決定入市自用。原業主於2019年4月以1,125萬元購入上址，持貨4年多，是次沽出單位帳面虧損183萬元，單位期內大幅貶值16.3%。
馮健平補充，美孚新邨本月迄今僅錄10宗成交，比上月全月的15宗少33%，交投顯著淡靜，平均實用呎價最新報約11,246元。
名城放盤3個月累減112萬
世紀21奇豐物業沙田豪宅分行區域經理李仕明透露，市場新近錄得大圍名城5座低層NB室二手成交個案，實用面積約785方呎，三房間隔，望園景。單位放盤3個月，原開價1,200萬元，最終以1,088萬元沽出，減價112萬元或約9.3%，呎價約13,860元。
原業主於2020年3月以1,165萬元購入單位，持貨約3年，現沽出帳面貶值77萬元，單位期內跌價約6.6%。
海怡半島月內第2宗蝕讓成交
中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪指，藍籌屋苑之一的鴨脷洲海怡半島錄得月內第2宗蝕讓個案，單位為18座低層B室，實用面積約581方呎，三房套間隔，望街景，以785萬元易手，呎價約13,511元。原業主於2020年以840萬元購入單位，持貨約3年轉手，帳面虧損55萬元，單位期內貶值約6.5%。
翻查資料，海怡半島9座中層D室，實用面積約640方呎，採三房套間隔，向東，享池園景及少量海景，於過去周末以956萬元沽出，呎價約14,938元。據了解，原業主於2017年以1,068萬元買入單位，是次沽出貶值112萬元，單位期內跌價約10.5%。
盧鏡豪續指，海怡半島本月暫錄12宗成交，追平7月成交量。