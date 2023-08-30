二手市況｜大型屋苑業主連環蝕賣三房 最傷入市4年輸近「2球」

二手市場頹勢持續，近年入市的業主更決定蝕讓沽貨套現，市場連錄數宗大型屋苑三房蝕讓個案，其中藍籌屋苑之一的荔枝角美孚新邨業主持貨約4年，帳面虧損近200萬元離場。

中原西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨3期百老匯街86號低層C室，實用面積約848方呎，屬三房套房間隔，擁大露台。最初開價1,028萬元，最終以942萬元沽出，減幅86萬元或約8.4%，呎價約11,108元。據悉，新買家為同區換樓客，鍾情單位間隔實用，且附設裝修，議價後即決定入市自用。原業主於2019年4月以1,125萬元購入上址，持貨4年多，是次沽出單位帳面虧損183萬元，單位期內大幅貶值16.3%。

馮健平補充，美孚新邨本月迄今僅錄10宗成交，比上月全月的15宗少33%，交投顯著淡靜，平均實用呎價最新報約11,246元。

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