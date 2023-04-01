二手市況｜屯門區3月錄200宗買賣 邁亞美海灣兩房減價72萬獲上車客承接

剛性需求殷切，受政府調低印花稅及新盤熱銷等利好因素推動，買家入市步伐明顯加快。中原地產屯門海趣坊分行資深分區營業經理陳智生表示，屯門區3月份錄得約200宗二手買賣，與上月約210宗相若，成交活躍。
陳智生指，邁亞美海灣2座高層H室，實用面積約403方呎，兩房間隔，向東北，享部分避風塘海景。最初開價520萬元，3月份下調至460萬元，最終以448萬元沽出，累減72萬元或約13.8%，呎價約11,117元，屬市價成交。
據悉，買家為同區上車客，心儀單位方正實用，裝修企理，景觀亦開揚，故決定入市自用。原業主於2009年以112.8萬元買入單位，持貨將近14年，現轉售帳面獲利335.2萬元或近3倍離場。
換樓客523.8萬購慧豐園三房戶
祥益地產區域董事邱家邦稱，屯門慧豐園2座中層A室，實用面積約575方呎，三房兩廳，日前獲區內換樓客垂青，以「意頭價」523.8萬購入單位，呎價約9,110元，屬低市價成交。
據了解，新買家早前成功沽出原居所後，第二天即購入上述單位。買家鍾情該屋苑為私人樓宇，較優質，加上原業主已經移民，因此增加議幅，累積減價幅度達36.2萬元，買家有感價格吸引，遂便決定購入上址作自住之用。
原業主於2011年以約131萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約392.8萬元，單位期內升值近3倍。