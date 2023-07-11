二手市況｜屯門連環「見血」 移民盤未過SSD勁蝕134萬沽 半新盤5年大貶值18%

政府上周五(7日)宣布放寬按揭成數，不過二手市場繼續有小業主要損手沽貨離場。屯門區接連爆出蝕讓買賣，其中叠茵庭一個兩房「移民盤」以490萬元售出，帳面已虧損85萬元，由於未過3年額外印花稅(SSD)期，連同「辣稅」帳面合共勁蝕134萬元，估計為屋苑近年虧損最傷二手成交個案。

市場消息指，叠茵庭8座中層B室，實用面積約381方呎，兩房間隔，獲上車客以490萬元承接，屬屋苑7月份首宗二手成交個案，呎價約12,861元。據悉，原業主於2021年4月以575萬元購入單位，因看淡後市，以及急於移民，故未滿「額印期」仍放盤，最終持貨約2年，帳面虧損85萬元，加上10%「辣稅」涉及49萬元，即合共損失134萬元。

即睇屯門叠茵庭放盤 (House730)