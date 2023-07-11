二手市況｜屯門連環「見血」 移民盤未過SSD勁蝕134萬沽 半新盤5年大貶值18%

政府上周五(7日)宣布放寬按揭成數，不過二手市場繼續有小業主要損手沽貨離場。屯門區接連爆出蝕讓買賣，其中叠茵庭一個兩房「移民盤」以490萬元售出，帳面已虧損85萬元，由於未過3年額外印花稅(SSD)期，連同「辣稅」帳面合共勁蝕134萬元，估計為屋苑近年虧損最傷二手成交個案。
市場消息指，叠茵庭8座中層B室，實用面積約381方呎，兩房間隔，獲上車客以490萬元承接，屬屋苑7月份首宗二手成交個案，呎價約12,861元。據悉，原業主於2021年4月以575萬元購入單位，因看淡後市，以及急於移民，故未滿「額印期」仍放盤，最終持貨約2年，帳面虧損85萬元，加上10%「辣稅」涉及49萬元，即合共損失134萬元。
弦海開放式戶稍低於市價易主
區內樓齡僅約3年的單幢盤弦海，上周爆出巨額蝕讓個案，一個實用面積224方呎的開放式單位，原業主持貨4年帳面損手約117萬元賣出；新近再錄得一宗相關個案，是次原業主持貨5年，帳面虧損約69萬元離場。
祥益地產高級分行經理古文彬表示，弦海中層Q室，實用面積約216方呎，開放式間隔，以310萬元易手，呎價約14,352元，屬稍低於市價。古文彬透露，單位日前獲一名區內客垂青，主要鍾情該屋苑屬區內半新盤，屋內保留發展商裝修，且樓價吸引，供樓負擔相對較輕，遂便決定購入作自住用途。
原業主於2018年以約379萬元購入單位，持貨約5年，現轉手帳面虧損約69萬元，單位期內貶值約18.2%。