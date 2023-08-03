二手市況｜把握樓價回調上車！新界兩房頂層連天台戶「4球」有交易

近期樓價回落，不少上車客把握機會置業，新界區連錄400萬元水平內的兩房交投，更涉及頂層連天台特色單位。

中原地產豪景花園首席分區經理譚榮輝表示，青龍頭豪景花園於7月份錄得6宗成交，當中包括2宗頂層連天台單位劈價成交，其中5座頂層戶，實用面積約365方呎，天台約243方呎，兩房間隔。

減價近 13% 易手

單位原以460萬元放售，最後減價58.2萬元或約12.7%，至401.8萬元沽出，呎價約11,008元。買家為外區上車客，見樓市回落，把握機會置業，心儀上址屬特色單位，享開揚山海雙景，環境寧靜舒適，加上樓價相宜，故購入自用。

原業主於2010年11月以188萬元購入單位，持貨13年轉售，帳面獲利213.8萬元，單位期內升值約1.1倍。

即睇青龍頭豪景花園放盤 (House730)