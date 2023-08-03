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2023-08-03 07:00:00

二手市況｜把握樓價回調上車！新界兩房頂層連天台戶「4球」有交易

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二手市況｜把握樓價回調上車！新界兩房頂層連天台戶「4球」有交易

二手市況｜把握樓價回調上車！新界兩房頂層連天台戶「4球」有交易

近期樓價回落，不少上車客把握機會置業，新界區連錄400萬元水平內的兩房交投，更涉及頂層連天台特色單位。

中原地產豪景花園首席分區經理譚榮輝表示，青龍頭豪景花園於7月份錄得6宗成交，當中包括2宗頂層連天台單位劈價成交，其中5座頂層戶，實用面積約365方呎，天台約243方呎，兩房間隔。

減價近13%易手

單位原以460萬元放售，最後減價58.2萬元或約12.7%，至401.8萬元沽出，呎價約11,008元。買家為外區上車客，見樓市回落，把握機會置業，心儀上址屬特色單位，享開揚山海雙景，環境寧靜舒適，加上樓價相宜，故購入自用。

原業主於201011月以188萬元購入單位，持貨13年轉售，帳面獲利213.8萬元，單位期內升值約1.1倍。

即睇青龍頭豪景花園放盤 (House730)

二手市況｜把握樓價回調上車！新界兩房頂層連天台戶「4球」有交易

大興花園靚裝修兩房戶累減8%易手。(資料圖片)

大興花園靚裝修戶累減8%易手

中原地產屯門置業第一分行經理李美賢稱，屯門大興花園13座中層D室，實用面積約428方呎，兩房間隔。今年2月放盤價為510萬元，期內多次調低叫價，最終累減42萬元或約8.2%，至468萬元易手，呎價約10,935元。

李美賢透露，買家為上車客，心儀單位景觀開揚兼附帶靚裝修，故購入自用。原業主於201210月以249萬元買入單位，持貨11年轉售，帳面賺219萬元，單位期內升值約88%

即睇屯門大興花園放盤 (House730)

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