二手市況｜放寬按揭刺激中價樓交投 火炭御龍山河景三房減價2%轉手

放寬按揭措施推出後，帶動中價樓交投氣氛。中原地產新界東豪宅御龍山第一分行副分區營業經理周家傑表示，火炭御龍山本月暫錄2宗成交，最新錄得6座中層A室，實用面積約908方呎，三房連套房及工人套房間隔，坐向東南，望開揚馬場及城門河景。放盤時開價約1,700萬元，議價後以1,662.8萬元沽出，減幅37.2萬元或約52.2%，呎價約18,313元。

周家傑透露，新買家為外區客，已於各區睇樓一段時間，見上述單位近日可前往睇樓，感屋苑環境舒適，單位質素高，業主亦提供合理議價空間，即把握機會入單位自住。據了解，原業主於2008年以1,011.7萬元購入單位，持貨15年，是次轉手帳面獲利651.1萬元，單位期內升值約64.4%。

即睇火炭御龍山放盤 (House730)