二手市況｜新界樓減價吸引上車客 463萬入市三房 呎價8500元有找

整體市場氣氛低迷，加上《施政報告》公布在即，買家及業主均採取觀望態度。交投淡靜下，心急出貨的業主只好擴大減幅以求承接，有上車客趁勢再鋤價成功做業主。
嘉湖山莊本月暫錄16宗成交
中原地產天水圍資深區域營業經理文家輝表示，嘉湖山莊樂湖居3座中層G室，實用面積約548方呎，三房間隔，外望開揚公園景致。原開價525萬元，最終累減62萬元或約11.8%，至463萬元沽出，呎價約8,449元。
文家輝透露，買家為同區上車客，心儀嘉湖山莊三房單位間隔實用，眼見最近價格回落，呎價亦相當吸引，而上述單位附企理裝修，見業主肯減價，由490萬元降至463萬元，即時落訂成交。原業主於2005年4月以136.3萬元買入單位，持貨約18年，現轉手帳面獲利326.7萬元，單位期內升值近2.4倍。
文家輝稱，嘉湖山莊近期整體價格回落，交投轉趨穩定，本月迄今錄得16宗買賣，平均實用呎價約8,528元。
全．城滙兩房累減107萬易手
中原地產西鐵荃灣西站第二分行高級分行經理謝家偉指，荃灣區本月迄今錄得約30宗二手買賣。其中全．城滙7座高層A室，實用面積約538方呎，兩房間隔，享內園及開揚遠景。單位於今年4月以1,100萬元放售，多次降價，10月份最新叫價為1,050萬元，最後以993萬元易手，累減107萬元或約9.7%，呎價約18,457元。
據了解，新買家為用家，原本於青衣區覓盤，9月份轉睇荃灣區，當時曾洽購上址，心儀單位景觀開揚，屋苑交通起居亦便利，但因議價空間少而放棄，日前得知上址減價，隨即再次睇樓，經過一星期的討價還價，最終再成功鋤價57萬元成交。原業主於2017年以899.54萬元一手買入單位，持貨約6年，現轉售帳面賺93.46萬元，單位期內升值約10.4%。