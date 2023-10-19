二手市況｜新界樓減價吸引上車客 463萬入市三房 呎價8500元有找

整體市場氣氛低迷，加上《施政報告》公布在即，買家及業主均採取觀望態度。交投淡靜下，心急出貨的業主只好擴大減幅以求承接，有上車客趁勢再鋤價成功做業主。

嘉湖山莊本月暫錄 16 宗成交

中原地產天水圍資深區域營業經理文家輝表示，嘉湖山莊樂湖居3座中層G室，實用面積約548方呎，三房間隔，外望開揚公園景致。原開價525萬元，最終累減62萬元或約11.8%，至463萬元沽出，呎價約8,449元。

文家輝透露，買家為同區上車客，心儀嘉湖山莊三房單位間隔實用，眼見最近價格回落，呎價亦相當吸引，而上述單位附企理裝修，見業主肯減價，由490萬元降至463萬元，即時落訂成交。原業主於2005年4月以136.3萬元買入單位，持貨約18年，現轉手帳面獲利326.7萬元，單位期內升值近2.4倍。

文家輝稱，嘉湖山莊近期整體價格回落，交投轉趨穩定，本月迄今錄得16宗買賣，平均實用呎價約8,528元。

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