二手市況｜施政報告前偷步入市！葵涌廣場三房「7球」有找 同類戶5年來首見

中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，單位為葵涌廣場3座中低層G室，實用面積約536方呎，三房間隔。今年9月開價750萬元放盤，最終以698.8萬元沽出，創屋苑同類戶5年新低，累減51.2萬元或約6.8%，呎價約13,037元。

新一份《施政報告》將於本月底出爐，有買家預計將會「減辣」救市，樓價有機會回升，於是便偷步率先購入葵涌廣場一個三房單位，成交價更不足700萬元，屬同類戶5年來新低。

買家為年輕夫婦 6 月起睇樓

據了解，買家為年輕夫婦，於6月起睇樓，一直保持觀望態度至9月中，後來看中上址，於是相當進取還價680萬元，業主起初非常震驚，並示意不可能，惟買家及代理從未放棄，並得知業主移民，最後提價至690萬元，惟近日市場有不少聲音希望政府「減辣」及「撤辣」，買家原定等待《施政報告》後才再出手，不過最終决定提前入市，最終追價至698.8萬元成交。

長情業主持貨 33 年帳賺逾 5 倍

資料顯示，同屬3座高層G室，實用面積及間隔相若，今年4月以701萬元售出，呎價約13,078元。原業主早於1990年以107萬元一手買入單位，持貨約33年，現轉手帳面獲利591.8萬元，單位期內大幅升值約5.5倍。

即睇葵涌廣場放盤 (House730)