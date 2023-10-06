熱門搜尋:
居屋2023 小犬 施政報告2023 林穎彤 杭州亞運 大閘蟹2023 AIRSIDE 網上熱話 諾貝爾獎 鍾培生 綠色債券 恒大 流感 iPhone 15 香港夜繽紛 JPEX 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-10-06 16:14:13

二手市況｜施政報告前偷步入市！葵涌廣場三房「7球」有找 同類戶5年來首見

分享：
二手市況｜施政報告前偷步入市！葵涌廣場三房「7球」有找 同類戶5年來首見

二手市況｜施政報告前偷步入市！葵涌廣場三房「7球」有找 同類戶5年來首見

新一份《施政報告》將於本月底出爐，有買家預計將會「減辣」救市，樓價有機會回升，於是便偷步率先購入葵涌廣場一個三房單位，成交價更不足700萬元，屬同類戶5年來新低。

中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，單位為葵涌廣場3座中低層G室，實用面積約536方呎，三房間隔。今年9月開價750萬元放盤，最終以698.8萬元沽出，創屋苑同類戶5年新低，累減51.2萬元或約6.8%，呎價約13,037元。

Ad Block

買家為年輕夫婦 6月起睇樓

據了解，買家為年輕夫婦，於6月起睇樓，一直保持觀望態度至9月中，後來看中上址，於是相當進取還價680萬元，業主起初非常震驚，並示意不可能，惟買家及代理從未放棄，並得知業主移民，最後提價至690萬元，惟近日市場有不少聲音希望政府「減辣」及「撤辣」，買家原定等待《施政報告》後才再出手，不過最終决定提前入市，最終追價至698.8萬元成交。

長情業主持貨33年帳賺逾5

資料顯示，同屬3座高層G室，實用面積及間隔相若，今年4月以701萬元售出，呎價約13,078元。原業主早於1990年以107萬元一手買入單位，持貨約33年，現轉手帳面獲利591.8萬元，單位期內大幅升值約5.5倍。

即睇葵涌廣場放盤 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受