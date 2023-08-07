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地產
2023-08-07 15:29:11

二手市況｜租金升 樓價跌 浪翠園、碧堤半島各錄租轉買成交

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深井浪翠園4期中層兩房戶以510萬元易主，買家為同區租客，趁市靜容易議價，入市做業主。

深井浪翠園4期中層兩房戶以510萬元易主，買家為同區租客，趁市靜容易議價，入市做業主。

租客趁市靜易講價 510萬購浪翠園海景兩房

近期樓價下跌，租金持續上升，部分租客棄租轉買，其中深井區連錄租轉買入市個案。中原地產深井陳記商業廣場分行高級資深分區營業經理梁璟華表示，最近二手成交放緩，議價空間增加，不乏用家把握靜市機會，入市心水單位。分行新近促成深井浪翠園411座中層C室成交，單位實用面積470方呎，採兩房間隔，座向東南，享青馬大橋及汲水門遼闊海景。單位開價560萬元放售，減價50萬元，以510萬元沽出，平均實用呎價10,851元，減幅約9%

梁璟華指，新買家為區內租客，見樓市淡靜容易議價，遂把握機會入市做業主；心儀上址單位內部實用企理，加上海景吸引，見業主肯大幅減價，即購入自用。原業主則在201010月以270萬元買入單位，持貨13年，現帳面獲利240萬元或升值89%

即睇深井浪翠園放盤(HOUSE730)

深井碧堤半島新近錄8月首宗二手成交，同區租客斥948萬元入市一伙海景套三房戶。

深井碧堤半島新近錄8月首宗二手成交，同區租客斥948萬元入市一伙海景套三房戶。

同區租客斥948萬購碧堤半島海景三房

另外，中原地產深井碧堤半島分行副分區營業經理蔡健民表示，深井碧堤半島剛錄8月首宗成交，分行新近促成6座極高層D室易手，單位實用面積771方呎，採套三房連儲物房間隔，享開揚全海景，放盤時開價980萬元，減價32萬元後，以948萬元沽出，平均實用呎價12,296元。

見租金不斷升 趁樓價跌入市

蔡健民指出，新買家為區內租客，租樓一段時間，見租金持續上升，樓價則反覆下跌，認為是買樓好時機，見上址價錢吸引，故快速拍板購入。原業主則於20119月以598萬元買入單位，持貨12年，現帳面獲利350萬元，單位期間升值59%。他又指，碧堤半島上月錄得3宗買賣成交，平均實用呎價約12,411元。

即睇深井碧堤半島放盤(HOUSE730)

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