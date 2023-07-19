二手市況｜細單位連爆蝕讓 屯門上車盤「置樂三寶」損手近兩成 見3年最傷

二手市況疫弱，業主持貨心態受壓，近日蝕讓成交明顯增加。綜合市場成交消息，屯門、馬鞍山及沙田均有細單位業主損手沽貨，其中屯門上車熱門「置樂三寶」之一麗寶大廈，一個兩房單位以262萬元易手，較原業主買入價已低45萬元或近15%；計及使費，恐實蝕約56萬元離場，料為該廈約3年來蝕幅最大買賣。

市場消息指，麗寶大廈高層A室，實用面積約239方呎，兩房間隔。單位原開價268萬元放售，最終以262萬元沽出，減幅6萬元或2.2%，呎價約10,962元。原業主於2018年以307萬元購入單位，帳面已虧損45萬元，單位期內貶值約14.7%。計及使費，恐實蝕約56萬元離場，據悉料為該廈約3年以來最大蝕幅成交。

即睇屯門麗寶大廈放盤 (House730)