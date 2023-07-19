二手市況｜細單位連爆蝕讓 屯門上車盤「置樂三寶」損手近兩成 見3年最傷

二手市況疫弱，業主持貨心態受壓，近日蝕讓成交明顯增加。綜合市場成交消息，屯門、馬鞍山及沙田均有細單位業主損手沽貨，其中屯門上車熱門「置樂三寶」之一麗寶大廈，一個兩房單位以262萬元易手，較原業主買入價已低45萬元或近15%；計及使費，恐實蝕約56萬元離場，料為該廈約3年來蝕幅最大買賣。
市場消息指，麗寶大廈高層A室，實用面積約239方呎，兩房間隔。單位原開價268萬元放售，最終以262萬元沽出，減幅6萬元或2.2%，呎價約10,962元。原業主於2018年以307萬元購入單位，帳面已虧損45萬元，單位期內貶值約14.7%。計及使費，恐實蝕約56萬元離場，據悉料為該廈約3年以來最大蝕幅成交。
薈朗開放式戶4年帳面跌價17%
另一相關成交出現於馬鞍山薈朗，市場消息指，屋苑第1座中層A01室，實用面積約229方呎，開放式間隔，以330萬元易手，呎價約14,410元。
資料顯示，與是次成交單位對上三層的同座中層A01室，均為相同面積及景觀，於去年中以415萬元售出，意味是次成交價與1年前相比，跌價85萬元或約20.5%。
原業主於2019年以398.8萬元購入單位，現轉售帳面損手68.8萬元，單位期內貶值約17.3%。計及使費，恐實蝕85萬元離場。
沙田第一城改則戶4年實蝕83萬
藍籌屋苑亦難逃蝕讓命運，世紀21奇豐物業一城站分行高級分行經理李嘉文表示，沙田第一城40座中層C室，實用面積約304方呎，原屬兩房間隔，現已改為一房，望內園景。單位放盤3個月，原開價490萬元，微減7萬元，至483萬元沽出，呎價約15,888元。
據了解，原業主於2019年10月以540萬元購入單位，持貨4年迄今沽售，帳面蝕57萬元，單位期內跌價約10.6%。計及使費，恐實蝕約83萬元離場。