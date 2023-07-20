二手市況｜蝕讓未停！何文田皓畋三房 5年轉手帳面輸近600萬

滿名山兩房趁 SSD 鬆綁即沽 跌價近 2% 新界區方面，屯門滿名山有業主趁3年額外印花稅(SSD)期滿，不惜損手沽貨套現。晉誠地產董事胡卓輝表示，滿名山滿庭8座中層D室，實用面積約603方呎，兩房間隔，外望開揚山景。單位今年3月份以750萬元放盤，最終累減70萬元或約9.3%，至680萬元沽出，呎價約11,277元。 據悉，買家為區內租客，購入單位作自住之用。原業主於2020年4月以693.8萬購入單位，持貨3年轉售，帳面損失13.8萬元，單位期內跌價近2%。 即睇屯門滿名山放盤 (House730)