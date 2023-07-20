二手市況｜蝕讓未停！何文田皓畋三房 5年轉手帳面輸近600萬

二手市場陷於頹勢，蝕讓個案持續出現，最新錄得何文田皓畋一個三房套單位，原業主持貨5年，現轉手帳面勁蝕近600萬元離場。
市場消息指，皓畋3座中高層G室，實用面積約907方呎，採三房連套房間隔，最新以2,000萬元易手，呎價約22,051元。據悉，原業主於2018年4月以約2,579萬元買入單位，持貨約5年，現轉手帳面虧損約579萬元，單位期內大幅貶值約22.5%。
滿名山兩房趁SSD鬆綁即沽 跌價近2%
新界區方面，屯門滿名山有業主趁3年額外印花稅(SSD)期滿，不惜損手沽貨套現。晉誠地產董事胡卓輝表示，滿名山滿庭8座中層D室，實用面積約603方呎，兩房間隔，外望開揚山景。單位今年3月份以750萬元放盤，最終累減70萬元或約9.3%，至680萬元沽出，呎價約11,277元。
據悉，買家為區內租客，購入單位作自住之用。原業主於2020年4月以693.8萬購入單位，持貨3年轉售，帳面損失13.8萬元，單位期內跌價近2%。
迎海兩房轉手蝕12萬
馬鞍山迎海同樣有業主過「額印期」即蝕沽，世紀21奇豐物業錦豐分行助理區域營業董事黎健峯稱，迎海21座中層F室，實用面積約490方呎，屬兩房兩廳間隔，坐向東南，望樓景為主。單位放盤4個月，原開價825萬元，近日獲買家以788萬元承接，減幅37萬元或約4.5%，呎價約16,082元。
據了解，原業主於2020年6月以800萬元購入單位，持貨剛滿3年，帳面虧損12萬元，單位期內跌價約1.5%。