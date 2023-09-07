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地產
2023-09-07 16:15:00

二手市況｜青衣盈翠半島兩房罕見低過8球 同區分支家庭速接貨

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港鐵青衣站上蓋屋苑盈翠半島，本月首星期已錄3宗二手成交。

港鐵青衣站上蓋屋苑盈翠半島，本月首星期已錄3宗二手成交。

二手樓價下調，個別屋苑樓價更持續回落。中原地產青衣高級資深分區營業經理黃國強表示，青衣指標屋苑盈翠半島近期樓價較高峰期回落不少，上月交投則有所回升，全月錄得6宗成交，當中4宗成交於下旬錄得。踏入9月，屋苑成交氣氛不減，首星期已錄得3宗成交。

內櫳稍遜 但價平屬筍盤

黃國強表示，分行近日連環促成盈翠半島成交，包括8座高層A室，實用面積518方呎，採兩房間隔，上月放盤開價830萬元，減價40萬元後，獲區內分支家庭以790萬元承接，折合實用呎價15,251元。雖然單位內櫳狀況較遜色，但樓價罕見低於800萬元，屬於筍盤，故吸引買家快速承接。原業主則於19987月以261.5萬元買入單位，持貨25年轉售，帳面獲利528.5萬元，單位期內升值2倍。

新盤向隅客購兩房海景戶

另外，該分行新近亦促成盈翠半島5座高層G室易手，黃國強稱，單位實用面積有515方呎，同為兩房間隔，享荃灣市景及海景，原本開價900萬元，放盤4日，速獲買家議價至870萬元沽出，實用平均呎價16,893元。他透露，新買家為新盤向隅客，早前認購油塘新盤未有抽中揀樓，便回流二手市場；因之前已有留意盈翠半島，見現時樓價明顯回落，加上單位裝修企理兼享海景，樓價亦相比去年高位貼近1,000萬元有明顯折讓，故快速拍板承接。原業主則於20158月以735萬元買入單位，持貨8年，帳面賺135萬元或期內升值18%

即睇青衣盈翠半島放盤(HOUSE730)

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