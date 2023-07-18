二手市況｜鬆綁貨減百萬易手 栢慧豪園打風下蝕沽

二手市況淡靜，部分業主惟有擴大議價空間吸引買家。在颱風泰利襲港下，有租客趁機入市「升呢」做業主，其中天水圍栢慧豪園兩房剛滿3年「額印期」，最終累減100萬元易手，帳面虧損5%離場；另馬鞍山迎海亦有兩房減價50萬元後易手。
中原陳思麗指，栢慧豪園6座中高層A室，實用面積494方呎兩房戶，今年2月叫價650萬元，期內多次主動減價，終累減100萬元，獲同區租客以550萬元承接，呎價11,134元。原業主於2020年5月以580萬元入市，因最近新增家庭成員，空間不夠急需換樓，剛滿3年額外印花稅期轉手，帳面貶值30萬元或約5.2%。陳思麗續指，天水圍區本月暫錄25宗二手買賣，繼續以減價成交主導。
另外，馬鞍山迎海於昨日8號風球懸掛期間錄得成交。消息指，迎海23座高層G室，實用面積564方呎兩房戶，原叫價1,150萬元，減價50萬元，至1,100萬元獲區內租客承接，呎價19,503元。原業主於2016年3月以845萬元購入，持貨7年，現轉手帳賺255萬元。
東涌交投回暖 成交量超上月40%
中原范偉康稱，東涌本月交投氣氛改善，過去周末仍錄得7宗二手成交，本月已錄13宗二手及11宗東環一手貨尾成交，合共24宗，較上月全月的17宗多四成。
范偉康說，東環1A座高層06室，實用面積642方呎三房套，享機場海景及內園池景。4月開價900萬元，其後兩度調低叫價，最終累減55萬元，至845萬元沽出，呎價13,162元。原業主於2015年9月以785.33萬元買入，持貨8年，轉手帳賺59.67萬元或約7.6%。