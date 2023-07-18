二手市況｜鬆綁貨減百萬易手 栢慧豪園打風下蝕沽

二手市況淡靜，部分業主惟有擴大議價空間吸引買家。在颱風泰利襲港下，有租客趁機入市「升呢」做業主，其中天水圍栢慧豪園兩房剛滿3年「額印期」，最終累減100萬元易手，帳面虧損5%離場；另馬鞍山迎海亦有兩房減價50萬元後易手。

中原陳思麗指，栢慧豪園6座中高層A室，實用面積494方呎兩房戶，今年2月叫價650萬元，期內多次主動減價，終累減100萬元，獲同區租客以550萬元承接，呎價11,134元。原業主於2020年5月以580萬元入市，因最近新增家庭成員，空間不夠急需換樓，剛滿3年額外印花稅期轉手，帳面貶值30萬元或約5.2%。陳思麗續指，天水圍區本月暫錄25宗二手買賣，繼續以減價成交主導。

即睇天水圍 栢慧豪園最新資訊

另外，馬鞍山迎海於昨日8號風球懸掛期間錄得成交。消息指，迎海23座高層G室，實用面積564方呎兩房戶，原叫價1,150萬元，減價50萬元，至1,100萬元獲區內租客承接，呎價19,503元。原業主於2016年3月以845萬元購入，持貨7年，現轉手帳賺255萬元。

即睇馬鞍山 迎海最新資訊