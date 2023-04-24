二手市況｜3個屋苑業主蝕讓單位 雅濤居4年損手百萬 藍籌盤都有份！

胡耀祖透露，新買家為用家。據了解，原業主於2019年以750萬元購入單位，持貨4年，是次轉手帳面損失約65萬元，單位期內貶值約8.7%。計及使費，恐實蝕約107萬元離場。

中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山區4月暫錄約78宗二手成交，其中雅濤居月內暫錄約3宗成交，屋苑最新錄得1座高層D室，實用面積約488方呎，兩房間隔。原開價約700萬元，議價後以685萬元易手，累減15萬元或約2.1%，呎價約14,037元。

楊展強續指，新買家為家庭客，鍾情單位廳大房大，議價後即決定入市自用。據了解，原業主於2018年以1,118萬元買入單位，持貨5年，現轉手帳面虧損26萬元，單位期內跌價2.3%。計及使費，恐實蝕約90萬元離場。

中原地產將軍澳君傲灣分行副區域營業經理楊展強指，將軍澳中心12座中層B室，實用面積約646方呎，三房套房間隔。單位坐向東南方，望開揚市景，以1,092萬元售出，呎價約16,904元。

沙田第一城兩房實蝕 30 萬沽

新界藍籌屋苑之一的沙田第一城再錄得蝕讓成交，世紀21奇豐物業第一城分行高級分行經理袁麗詩稱，沙田第一城46座低層H室，實用面積約304方呎，兩房間隔。單位坐向東南望園景，放盤2個月，原開價528萬元，累減28萬元或約5.3%，至500萬元沽出，呎價約16,447元。

據了解，原業主於2019年12月以505萬元購入單位，持貨近4年至今沽售，帳面蝕5萬元，單位期內貶值約1%。計及使費，恐實蝕約30萬元離場。

即睇沙田第一城放盤 (House730)