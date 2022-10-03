二手市淡業主連番減！采葉庭兩房賣618萬 濱景花園8月放盤終劈近1球

香港銀行四年來首次加息，市場預計會繼續加息，二手成交受壓，不少業主進一步減價求售。

采葉庭兩房7年升值近三成

中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗采葉庭8座高層E室，實用面積約460方呎，兩房間隔，裝修企理，外望開揚景致。今年5月以690 萬元放售，惟受新冠肺炎疫情反彈、加息陰霾等影響，二手交投淡靜，期內業主多次下調叫價，最終以618萬元沽出，累減72萬元或約10.4%，呎價約13,435元。

王勤學透露，買家為上車客，見近期樓價大幅回落，議價空間亦增加，遂趁機置業。原業主於2015年6月以477萬元買入單位，持貨7年轉售，帳面獲利141萬元或近30%離場。至於采葉庭上月錄得2宗成交，平均實用呎價約12,720元。

濱景花園8月放盤 劈價95萬終獲承接

另外，中原地產沙田第一城分區營業經理侯惠良稱，沙田濱景花園5座中層D室，實用面積約395方呎，兩房間隔。今年8月放盤時開價約700萬元，其後減至660萬元，雙方議價後以605萬元易手，累減95萬元或約13.6%，呎價約15,316元。

據了解，新買家為用家。原業主於2007年以170萬元購入單位，持貨約15年，是次沽出單位帳面賺435萬元或近2.6倍離場。