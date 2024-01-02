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地產
2024-01-02 04:29:53
日報

二手復甦｜成交見35周新高 十大屋苑回勇 連升3周末

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美孚新邨

過去周末表現最旺屋苑包括美孚新邨，錄得3宗成交。(資料圖片)

二手買賣氣氛漸復甦，據中原地產統計，十大屋苑於去年12月累錄135宗成交，按月回升9.8%；剛過去周末兩日共錄14宗成交，按周增16.7%，連升3周兼創35周新高；而3日元旦長假期則共錄16宗買賣。

過去周末表現最旺屋苑包括美孚新邨、新都城及嘉湖山莊，各錄3宗買賣；其中嘉湖山莊3日長假更錄4宗成交，為十大屋苑中成交量最多的屋苑。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，十大屋苑周末交投連升3周，近2周均錄得雙位數交投量，反映二手交投有復甦跡象，買家陸續落實入市決定，若政府進一步推出刺激經濟措施如「減辣」，相信會「事半功倍」，加快復甦進度。

美孚新邨一房呎售9072元

中原馮健平指，美孚新邨1期百老匯街15號低層C室一房，實用面積485方呎，由遺產承辦人放售，以440萬元易手，呎價9,072元。

中原伍耀祖稱，嘉湖山莊麗湖居5座低層C室三房，實用面積546方呎，以439萬元易手，呎價8,040元。同區大型新盤銷售已告一段落，客源回流二手市場，睇樓氣氛尚好，業主普遍提供5%議價空間，吸引剛需買家入市。

去年1886宗成交創新低

中原指，十大屋苑於2023年共錄1,886宗買賣，按年跌17.6%，創2006年有紀錄以來歷史新低。樓價幾乎全線下挫，跌幅逾一成屋苑包括沙田第一城、嘉湖山莊及黃埔花園，分別瀉14.8%、13.9%及11.5%；僅得康怡花園及海怡半島不跌反升，分別升1.7%及7.5%，報14,309及15,155元。

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