二手悶局｜十大屋苑買賣半月跌近三成 太古城及嘉湖山莊連環見紅

中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖指出，天水圍嘉湖山莊本月交投氣氛平靜，暫錄約13宗買賣，平均實用呎價7,962元，當中不乏蝕讓成交。其中嘉湖山莊1期樂湖居12座低層E室，實用面積約448方呎，兩房間隔，坐向南，享內園景，附帶雅致裝修。原叫價403萬元交吉放售，最後減價18萬元或約4.5%，以385萬元沽出，呎價約8,594元。原業主於2022年以519.8萬元買入單位，持貨約3年，現轉售帳面蝕134.8萬元，單位期內貶值約25.9%。

新一年發展商積極推出新盤，加上開價仍見保守，令二手市場悶局持續，十大屋苑交投表現受壓。綜合代理數據顯示，十大屋苑於本月首15日暫錄約56宗成交，較上月同期約77宗成交，減少21宗或約27.3%，當中六成屋苑交投回落。

伍耀祖續指，嘉湖山莊6期美湖居6座低層G室，實用面積約544方呎，三房間隔，坐向西南及望街景。原叫價450萬元，最後減價21萬元或約4.7%，以429萬元沽出，呎價約7,886元。原業主於2017年以485萬元買入單位，持貨約8年，現轉售帳面損失56萬元，單位期內跌價約11.5%。

鰂魚涌太古城暫錄8宗成交，較上月同期的14宗，減少6宗或約42.9%；折合平均實用呎價約14,246元。中原地產太古城東山閣分行分區營業經理莊劍嵐稱，太古城南海閣高層G室，實用面積約587方呎，兩房間隔。單位坐向西北，外望園景，附有新淨裝修，本月開價900萬元，放盤僅十日獲用家以873萬元承接，呎價約14,872元。據了解，原業主於2016年以940萬買入單位，持貨約9年，現轉售帳面蝕67萬元，單位期內貶值約7.1%。

市場消息指，太古城恒天閣低層H室，實用面積約584方呎，兩房間隔。原叫價約900萬元，獲同區用家以約850萬元承接，累減50萬元或約5.6%，呎價約14,555元。據悉，原業主於2015年以約990萬元購入單位，持貨約10年，是次轉手帳面虧損約140萬元，單位期內貶值約14.1%。

麗港城期內僅錄 1 宗買賣

藍田麗港城表現最曳，期內只錄得一宗成交，按月急挫近86%。成交單位為1期14座頂層連天台戶，實用面積約687方呎，三房間隔，連581方呎天台，新近以805萬元沽出，呎價約11,718元。原業主於2020年以988萬元購入單位，持貨約5年，現轉售帳面虧損約183萬元，單位期內跌價約18.5%。