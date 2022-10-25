二手成交｜持貨逾10年 銀湖．天峰、御龍山逆市各錄大賺成交

施政報告公布後，大局已定，整體交投氣氛有所改善，部分買家趁樓價調整入市。中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山區本月至今暫錄約60宗成交，對比上月同期錄約45宗增約逾3成，其中銀湖．天峰本月暫錄4宗成交，平均實用呎價約14,963元水平，屋苑最新錄2座中層E室易手，單位建築面積792方呎，實用面積604方呎，兩房連儲物房間隔，放盤時開價約970萬元，雙方議價後以930萬元易手，實用平均呎價15,397元。據了解，新買家為用家，原業主則於2010年以456萬元購入單位，持貨12年，帳面獲利約474萬元離場，單位期內升值約逾1倍。