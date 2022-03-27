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地產
2022-03-27 10:46:35

二手成交｜本月成交增 北角城市花園減價10%售 建康花園998萬易手

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北角城市花園一高層三房單位改兩房間隔，近日以1,238萬元售出，10年升值56%。

北角城市花園一高層三房單位改兩房間隔，近日以1,238萬元售出，10年升值56%。

近期市場上減價盤源增加，但隨著疫情回落及股市轉趨平穩，二手交投亦轉趨穩定，以北角指標屋苑城市花園為例，本月已接連錄得多宗成交，交投較上月顯著回升。世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，新近成交是北角城市花園12座高層B單位，單位實用面積807方呎，屬原則三房，現改為兩房間隔，眺望東面開揚市區景，成交價為1,238萬元，實用呎價達15,341元，屬市價成交。

賬面獲利445 期內升值約56%

蔡嘉駿表示，原業主早於去年12月放盤，初時叫價為1,380萬元，放盤3個月減價約10%易手。據悉，原業主於20124月以793萬元購入上述單位，持貨10年，賬面獲利445萬元，單位期間升值約56%

業主減價11% 北角建康花園高層998萬元沽

另外，同區的建康花園近日亦有一宗減價成交個案。蔡嘉駿續表示，位處北角英皇道的建康花園，新近成交是屋苑高層B單位，單位建築面積約833方呎，實用面積約598方呎，亦是原則三房改為兩房間隔，眺望北面開揚市區景，成交價為998萬元，實用呎價達16,689元，屬市價成交。

據了解，原業主原先叫價為1,100萬元，最後願意減價12萬元易手，減幅約11%。原業主於201011月以580萬元購入上述單位，持貨12年，賬面獲利418萬元，單位期間升值約72%

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