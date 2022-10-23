二手成交｜杏花邨全海改則移民盤 累減252萬沽 低估價逾一球半

市況持續回調，樓價亦愈趨低水，吸引不少買家入市。中原杏花邨第二分行分區營業經理鄭俊輝表示，杏花邨本月成交極暢旺，截至22日已錄得9宗成交，較上月成交大幅增加4倍多，業主主動擴大議價幅度，買家見價錢已由年初回調接近兩成，故紛紛入市。

他透露，該行最新促成杏花邨極高層2室買賣成交，實用面積659方呎，建築面積776方呎，原則三房間隔，後改為兩房間隔，坐享單邊全海景；業主9月時叫價1,200萬元，及後見市況向下，加息周期開始兼且準備移民，所以一直調整叫價價至1,038萬。最後，經買家積極還價，終以948萬元成交，折合平均實用呎價14,385元，造價較銀行估價1,100萬元低152萬元。

鄭俊輝指出，買家為用家，原業主則於2007年以468.8萬元買入上址，持貨15年，現帳面獲利479.2萬元離場，單位期內升值超過一倍。