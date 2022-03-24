二手成交｜沙田區頻錄成交 欣廷軒兩房808萬沽 曉翠山莊連錄成交

鄰近港鐵第一城站的欣廷軒，近日錄得5座高層A室成交。世紀21奇豐物業愉翠苑分行經理楊麗娟表示，單位實用面積393平方呎，兩房一廳間隔，座向西北，單位放盤兩星期，原叫價830萬元，微減22萬元後以808萬元沽出，實用面積呎價20,560元。據了解，原業主於2014年1月購入上述單位，當時作價443萬元，持貨8年後賬面獲利365萬元，單位期內升值82%。

曉翠山莊錄兩宗連車位成交 樓市氣氛逐步平穩，優質屋苑陸續有成交。世紀21奇豐物業沙田豪宅分行區域經理李仕明表示，該行新近促成沙田曉翠山莊成交，單位為13座高層A室，實用面積817平方呎，3房間隔，獲買家以1,178萬元連車位承接，實用面積呎價14,419元。原業主於1994年10月購入上址，當時作價606萬元，持貨逾27年，賬面獲利572萬元，單位期內升值約1倍。 另一宗成交為曉翠山莊12座中層C室，實用面積1,184平方呎，屬3房間隔，買家以1,600萬元連車位承接，實用面積呎價13,514元。據悉，原業主於1994年10月購入上址，當時作價606萬元，持貨逾27年，是次賬面獲利994萬元，單位期內升值1.6倍。