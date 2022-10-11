二手成交｜沙田3屋苑業主狠劈百萬出貨！三房668萬有交易

政府放寬入境檢疫及社交距離措施，復常終於見到曙光，帶動入市氣氛，加上業主議價幅度擴大，沙田區分別有3屋苑錄得減價百萬成交買賣，吸引換樓客及用家承接。

沙田第一城本月暫錄 11 宗成交

中原地產資深分區營業經理陳廸豪表示，沙田第一城10月至今暫錄約11宗，平均實用呎價約14,907元水平，對比上月同期錄妁12宗相若。屋苑18座中層C室，實用面積約484方呎，三房間隔，放盤時開價約780萬元，日前議價後以668萬元易手，累減約112萬元或14.4%，呎價約13,802元。

原業主早於1997年以424.8萬元購入單位，持貨25年，是次轉手帳面獲利約243.2萬元或57.3%離場。

沙田中心兩房 537 萬易手

中原地產區域營業經理敖國偉指，沙田中心本月暫錄約2宗成交，屋苑最新錄唐寧大廈(D座)中層B室，實用面積約347方呎，兩房間隔。9月放盤時叫價約650萬元，買家還價後，最終以537萬元沽出，累減113萬元或約17.4%，呎價約15,476元。

敖國偉透露，新買家為用家。原業主於2014年2月以435萬元買入單位，持貨8年，帳面賺102萬元或約23.4%離場。

換樓客入市駿景園三房套

中原地產分行經理許秋偉稱，駿景園本月暫錄1宗成交，屋苑11座高層D室，實用面積約1,039方呎，三房套間隔。原開價約1,328萬元，議價後以1,228萬元成交，累減100萬元或約7.5%，呎價約11,819元。

據了解，新買家為同區換樓客，見單位間隔合用，價錢合理，即購入單位自用。原業主早於1997年以1,120萬元購入單位，持貨25年，是次沽出單位帳面獲利約108萬元或9.6%離場。