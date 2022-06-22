二手成交｜2018年入市蝕讓！馬鞍山半新盤三房4年輸百萬

二手市場交投稍放緩，個別業主要蝕讓沽貨離場，不約而同均於2018年入市。馬鞍山有半新盤三房，原業主持貨4年，轉手帳面蝕102萬元。

世紀21奇豐物業分行經理張翠珊表示，樓齡約3年半的馬鞍山雲海，松海臺(2座)中層B室三房，實用面積約731方呎，望海景。單位放盤半年，原叫價1,500萬元，最後累減130萬元或約8.7%，至1,370萬元成交，呎價約18,741元。據了解，原業主於2018年1月購入單位，當時作價1,472萬元，持貨逾4年至今轉售，帳面蝕102萬元，單位期內貶值約7%；若計及佣金等離費，料實蝕超過185萬元。

沙田上車屋苑河畔花園亦告損手

至於世紀21奇豐物業高級分行經理李嘉文指，沙田帝堡城6座高層B室，實用面積約836方呎，屬三房一套連工人房間隔，座向北面望山景。原叫價1,178萬元，放盤9個月，以1,169萬元沽出，呎價約13,983元。據了解，原業主於2018年4月購入單位，當時作價1,218萬元，持貨4年至今沽售，帳面蝕49萬元，單位期內貶值4%。若計及佣金等離費，料實蝕逾118.6萬元。

另外，沙田區「上車」屋苑之一的河畔花園亦爆蝕讓，中原地產分行經理曾展鵬稱，屋苑F座高層04室，實用面積約242方呎，一房間隔，日前議價後以469萬元獲用家承接，呎價約19,380元。原業主於2018年5月以494萬元買入單位，持貨4年，是次沽出單位蝕讓約25萬元，單位期內貶值約5.1%；若計及佣金等離費，料實蝕逾49萬元。曾展鵬補充，河畔花園本月至今暫錄約4宗成交。