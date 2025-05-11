二手拉鋸 CCL連升2周後回軟 中原：短期向下格局未變｜樓價走勢

二手樓價走勢回落，中原城市領先指數CCL最新報136.34點，按周跌0.27%，終止2周連升走勢。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，近期二手樓市拉鋸，業主態度強硬，而買家不願追價，CCL連續6周於136點水平窄幅爭持。新盤熱賣，拆息顯著回落，令H按息年半以來再次跌穿封頂息率，中國減息降準救市，中美貿易談判或有進展等消息，雖對樓市有正面支持，惟發展商趁機積極部署開售多個新盤，將對二手樓價造成壓力。相信短期CCL偏軟向下格局未變，第二季目標維持133點，現時相差3.34點或2.45%。

楊明儀表示，CCL仍處於逾8年半低位未變，在2016年8月底水平徘徊。《財政預算案》後7周樓價累升1.07%，2025年樓價暫時累跌0.94%。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升0.35%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.74%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.67%。5月8日美國聯儲局及本港主要銀行維持利率不變，1個月HIBOR急跌，西沙新盤「SIERRA SEA」第1B期公布首張價單160伙，5月7日西沙新盤「SIERRA SEA」第1A(2)期第三輪價單沽清，內地救市減息降準，中美啟動會談，對本地二手樓價的影響將於今年5月下旬公布的CCL才開始反映。