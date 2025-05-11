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地產
2025-05-11 19:45:05

二手拉鋸 CCL連升2周後回軟 中原：短期向下格局未變｜樓價走勢

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二手拉鋸 CCL連升2周後回軟 中原：短期向下格局未變｜樓價走勢

二手拉鋸 CCL連升2周後回軟 中原：短期向下格局未變｜樓價走勢

二手樓價走勢回落，中原城市領先指數CCL最新報136.34點，按周跌0.27%，終止2周連升走勢。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，近期二手樓市拉鋸，業主態度強硬，而買家不願追價，CCL連續6周於136點水平窄幅爭持。新盤熱賣，拆息顯著回落，令H按息年半以來再次跌穿封頂息率，中國減息降準救市，中美貿易談判或有進展等消息，雖對樓市有正面支持，惟發展商趁機積極部署開售多個新盤，將對二手樓價造成壓力。相信短期CCL偏軟向下格局未變，第二季目標維持133點，現時相差3.34點或2.45%

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楊明儀表示，CCL仍處於逾8年半低位未變，在20168月底水平徘徊。《財政預算案》後7周樓價累升1.07%2025年樓價暫時累跌0.94%。指數較20249月首次減息前135.86點低位升0.35%，較20218191.34點歷史高位跌28.74%，較20243月撤辣前的低位143.02點跌4.67%58日美國聯儲局及本港主要銀行維持利率不變，1個月HIBOR急跌，西沙新盤「SIERRA SEA」第1B期公布首張價單160伙，57日西沙新盤「SIERRA SEA」第1A(2)期第三輪價單沽清，內地救市減息降準，中美啟動會談，對本地二手樓價的影響將於今年5月下旬公布的CCL才開始反映。

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港島樓價挫1.5%

四區樓價呈「兩跌兩升」局面，走勢持續反覆。港島CCL_Mass134.73點，按周挫1.51%。新界西CCL_Mass126.00點，按周跌0.55%

至於九龍CCL_Mass134.69點，按周升0.19%。新界東CCL_Mass148.98點，按周上揚2.13%，指數上周急跌今周反彈。港島、九龍、新界東及新界西指數，分別處於20165月底、9月中、10月初及10月中水平。

另外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass137.01點，按周跌0.06%，連跌5周共0.9%CCL(中小型單位)136.08點，按周回落0.11%CCL(大型單位)137.70點，按周下滑1.03%，結束2周連升。CCL MassCCL(中小型單位)CCL(大型單位)三大指數同樣於20168月底水平徘徊。

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2025年八大樓價指數計，CCL累跌0.94%CCL Mass0.81%CCL(中小型單位)0.67%CCL(大型單位)2.24%，港島跌2.77%，九龍升0.66%，新界東升0.4%，新界西跌1.84%

今次公布指數是根據2025428日至54日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近七成的交易是在2025414日至20日簽臨時買賣合約，是415日西沙新盤「SIERRA SEA」第1A(2)期公布首批價單158伙，418日至21日復活節長假期當周的市況。

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