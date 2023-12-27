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地產
2023-12-27 11:01:00

二手業主割價刺激交投 利嘉閣：4日長假十大屋苑錄15買賣 市況露曙光

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利嘉閣地產指，二手市況淡靜，業主擴大議幅促銷，於4天聖誕節長假期中，合共錄得15宗二手成交。(資料圖片)

利嘉閣地產指，二手市況淡靜，業主擴大議幅促銷，於4天聖誕節長假期中，合共錄得15宗二手成交。(資料圖片)

通關後首個聖誕節長假期，數十萬市民離港外遊度佳節，二手市場交投氣氛雖淡，但仍錄得雙位數成交。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，本港市面人流稀疏，二手業主見樓市交投氣氛淡靜，毅然擴大議價空間吸引買家承接，令十大屋苑於聖誕周末期間反彈回升。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(1223日至1224)，十大指標屋苑錄11宗二手成交，較對上周末(1216日至1217)5宗增加1.2倍，而4天聖誕節假期則合共錄得15宗成交。

業主肯減 助增成交

廖偉強指出，雖然美國聯儲局早前釋出來年減息訊號，變相預告加息周期步入尾聲，惟按揭息口於現階段尚未下調，加上本港經濟復甦醒進度滯後，整體市場氣氛仍然偏淡，相信二手業主適度降價後，將有助促成二手屋苑買賣，樓市交投氣氛可望逐步得到改善。

3屋苑「捧蛋」

在過去4天的十大指標屋苑買賣中，若按地區劃分，新界區交投最旺，錄得7宗買賣，港島及九龍區則各錄得4宗。以屋苑劃分，太古城、黃埔花園及嘉湖山莊表現最好，各錄得3宗買賣；緊隨其後的沙田第一城及映灣園錄2宗；康怡花園及美孚新邨各錄1宗成交。至於杏花邨、麗港城及新都城，則齊齊「捧蛋」，於聖誕節長假期間暫未有錄得交投個案。

利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻表示，康怡花園於剛過去的聖誕節長假錄得1宗成交，單位為P座低層14室，實用面積466方呎，以580萬元轉手賣出，折合實用面積呎價12,446元。另外，黃埔花園在聖誕4天長假中共錄3宗交投，利嘉閣地產黃埔二行高級聯席董事余美寶表示，當中包括1111座低層B室，實用面積約639方呎，新近以780萬元沽出，折合實用面積呎價12,207元。

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嘉湖山莊4日錄3宗成交

利嘉閣地產天水圍-天盛分行經理蕭啟諾表示，嘉湖山莊在長假期間錄3宗買賣，其中一宗為6期美湖居7座高層A室，實用面積約629方呎，以428萬元易主，折合實用面積呎價6,804元；另一宗為5期麗湖居1座低層G室，實用面積547方呎，新近以427萬元沽出，折合實用面積呎價7,806元。

藍籌屋苑之一天水圍嘉湖山莊，4日長假期錄得3宗二手成交。

藍籌屋苑之一天水圍嘉湖山莊，4日長假期錄得3宗二手成交。

利嘉閣十大指標屋苑假日成交量價變化

地區

屋苑

 

買賣成交宗數

實用面積呎價()

本周六日

上周六日

升跌幅

聖誕節4

23/12-26/12

本周六日

上周六日

23/12-24/12

16/12-17/12

23/12-24/12

16/12-17/12

港島

太古城

2

1

+ 100%

3

14,941

16,052

康怡花園

1

0

不適用

1

12,446

杏花邨

0

0

ó

0

九龍

黃埔花園

2

0

不適用

3

12,267

麗港城

0

0

ó

0

新都城

0

0

ó

0

美孚新邨

1

3

- 67%

1

9,571

9,281

新界

沙田第一城

2

1

+ 100%

2

12,185

12,993

嘉湖山莊

2

0

不適用

3

7,270

映灣園

1

0

不適用

2

9,646

總計

11

5

+ 120%

15

　

0%
                 

備註：上列資料乃從本公司分行網絡收集所得的臨時數字，僅供參考，日後可能作出修訂。
資料提供：利嘉閣地產分行網絡

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