二手業主割價刺激交投 利嘉閣：4日長假十大屋苑錄15買賣 市況露曙光

通關後首個聖誕節長假期，數十萬市民離港外遊度佳節，二手市場交投氣氛雖淡，但仍錄得雙位數成交。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，本港市面人流稀疏，二手業主見樓市交投氣氛淡靜，毅然擴大議價空間吸引買家承接，令十大屋苑於聖誕周末期間反彈回升。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(12月23日至12月24日)，十大指標屋苑錄11宗二手成交，較對上周末(12月16日至12月17日)的5宗增加1.2倍，而4天聖誕節假期則合共錄得15宗成交。

業主肯減 助增成交 廖偉強指出，雖然美國聯儲局早前釋出來年減息訊號，變相預告加息周期步入尾聲，惟按揭息口於現階段尚未下調，加上本港經濟復甦醒進度滯後，整體市場氣氛仍然偏淡，相信二手業主適度降價後，將有助促成二手屋苑買賣，樓市交投氣氛可望逐步得到改善。

3屋苑「捧蛋」 在過去4天的十大指標屋苑買賣中，若按地區劃分，新界區交投最旺，錄得7宗買賣，港島及九龍區則各錄得4宗。以屋苑劃分，太古城、黃埔花園及嘉湖山莊表現最好，各錄得3宗買賣；緊隨其後的沙田第一城及映灣園錄2宗；康怡花園及美孚新邨各錄1宗成交。至於杏花邨、麗港城及新都城，則齊齊「捧蛋」，於聖誕節長假期間暫未有錄得交投個案。

利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻表示，康怡花園於剛過去的聖誕節長假錄得1宗成交，單位為P座低層14室，實用面積466方呎，以580萬元轉手賣出，折合實用面積呎價12,446元。另外，黃埔花園在聖誕4天長假中共錄3宗交投，利嘉閣地產黃埔二行高級聯席董事余美寶表示，當中包括11期11座低層B室，實用面積約639方呎，新近以780萬元沽出，折合實用面積呎價12,207元。

嘉湖山莊 4 日錄 3 宗成交 利嘉閣地產天水圍-天盛分行經理蕭啟諾表示，嘉湖山莊在長假期間錄3宗買賣，其中一宗為6期美湖居7座高層A室，實用面積約629方呎，以428萬元易主，折合實用面積呎價6,804元；另一宗為5期麗湖居1座低層G室，實用面積547方呎，新近以427萬元沽出，折合實用面積呎價7,806元。