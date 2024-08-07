二手業主「壯士斷臂」 5區屋苑現蝕百萬成交 最甘3年輸438萬

二手市況低迷，即使市場憧憬美國9月開始減息，但對於部分持貨心態疲弱的小業主，尤其數年前樓價高峰期入市，決定趕快「壯士斷腕」，止蝕離場。市場接連出現蝕讓個案，綜合市場資訊，有5區屋苑出現業主蝕過百萬元賣樓離場個案，當中最傷業主持貨3年，帳面勁輸438萬元；另有業主入市達13年，現轉售帳面亦損手接近200萬元。
馬鞍山迎海四房連車位2610萬沽
世紀21奇豐物業星濤灣分行經理胡國強表示，馬鞍山迎海．御峰10座中層B室，實用面積約1,554方呎，四房兩廳間隔，坐向西北，外望海景。單位放盤3個月，原叫價2,798萬元，最後減價188萬元或約6.7%，至2,610萬元連車位易手，呎價約16,795元。
據了解，原業主於2021年5月以3,048萬元入市，持貨約3年，現沽售帳面虧損438萬元，物業期內貶值約14.4%。
沙田名家匯三房劈價350萬轉手
世紀21奇豐物業沙田區營業董事莊振耀稱，沙田名家匯2座高層C室，實用面積約1,066方呎，三房兩廳間隔，坐向南，外望山景。單位放盤1年，原叫價1,580萬元，最終以1,230萬元沽出，減價350萬元或約22.2%，呎價約11,538元。
據了解，原業主於2011年以1,424萬元購入單位，持貨約13年，現沽售帳面損失194萬元，物業期內跌價約13.6%。
日出康城MALIBU三房套6年跌價12%
將軍澳日出康城又「見紅」，利嘉閣地產將軍澳蔚藍灣畔二行B組高級經理鄭啟聰指，將軍澳日出康城5期A MALIBU 1B座高層A室，實用面積約804方呎，三房套連儲物房間隔，外望開揚海景、山景及市景。
買家為外區家庭客，鍾情屋苑樓齡新，近港鐵康城站，日常生活配套齊備，加上單位間隔合用，即向業主洽購。原業主於今年5月開價1,480萬元放售單位，最後減價180萬元或約12.2%，以1,300萬元成交，呎價約16,169元。
據悉，原業主於2018年以1,473.7萬元一手買入單位，持貨約6年，現轉售帳面蝕173.7萬元，物業期內貶值約11.8%。鄭啟聰補充，屋苑現有約229個單位放賣，最低入場費由約550萬元起。
黃大仙現崇山四房1800萬易主
市區方面，利嘉閣地產新啟德-現崇山分行聯席董事李嘉輝說，黃大仙現崇山2座高層D室，實用面積約978方呎，屬四房套連儲物室間隔，向正南，外望新蒲崗樓景及遠煙花景。
李嘉輝透露，新買家早前透過利嘉閣真盤源平台尋找優質物業，經代理介紹上址。客人睇樓後，心儀單位樓層高，外望視野廣闊且光猛通爽，加上間隔合用，即向業主洽購，最終以1,800萬元承接單位，呎價約18,405元。
據悉，原業主於2012年以約1,966.19萬元購入單位，持貨12年，現轉售帳面損手約166.19萬元，物業期內貶值約8.5%。李嘉輝指，該屋苑目前約有7個單位放盤，最低入場費由2,000萬元起。
鰂魚涌栢蕙苑兩房4年蒸發16%
中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，鰂魚涌栢蕙苑錄得本月首宗二手成交，單位為瑞柏閣低層F室，實用面積約550方呎，兩房間隔。原叫價750萬元，放盤約一個月以703萬元沽出，累減47萬元或約6.3%，呎價約12,782元。
據了解，新買家為外區用家，心儀單位間隔。原業主於2020年以837萬元購入單位，持貨約4年，是次轉手帳面虧損134萬元，物業期內跌價約16%。
下半年二手私宅轉手獲利比率仍受壓
據早前利嘉閣綜合土地註冊處資料所得，2024年上半年本港共錄8,180宗私宅轉手獲利買賣登記，佔同期已知上手買入價的二手私宅買賣比例達67.8%，除連跌12個「半年度」外，更創近33個「半年度」(即16年半)新低，並較去年下半年的76.5%再跌8.7個百分點，若同比2023上半年的84.6%，更跌達16.8個百分點。
利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，受制高息及經濟未完全復甦影響，加上憂慮美國經濟衰退拖累環球復甦進度，多地股市出現劇烈波動，窒礙買家及投資者入市決定；預計在美國實際減息前，以至其他利好因素浮現前，二手屋苑交投量暫難有突破性反彈。他指出，一手新盤低價開售搶佔購買力，對二手樓價造成壓力。展望今年下半年，二手私宅轉手獲利比率仍然受壓，恐下探60%邊緣，而每宗平均賺幅有機會低試20%水平。