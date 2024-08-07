二手業主「壯士斷臂」 5區屋苑現蝕百萬成交 最甘3年輸438萬

二手市況低迷，即使市場憧憬美國9月開始減息，但對於部分持貨心態疲弱的小業主，尤其數年前樓價高峰期入市，決定趕快「壯士斷腕」，止蝕離場。市場接連出現蝕讓個案，綜合市場資訊，有5區屋苑出現業主蝕過百萬元賣樓離場個案，當中最傷業主持貨3年，帳面勁輸438萬元；另有業主入市達13年，現轉售帳面亦損手接近200萬元。

馬鞍山迎海四房連車位 2610 萬沽

世紀21奇豐物業星濤灣分行經理胡國強表示，馬鞍山迎海．御峰10座中層B室，實用面積約1,554方呎，四房兩廳間隔，坐向西北，外望海景。單位放盤3個月，原叫價2,798萬元，最後減價188萬元或約6.7%，至2,610萬元連車位易手，呎價約16,795元。

據了解，原業主於2021年5月以3,048萬元入市，持貨約3年，現沽售帳面虧損438萬元，物業期內貶值約14.4%。

沙田名家匯三房劈價 350 萬轉手

世紀21奇豐物業沙田區營業董事莊振耀稱，沙田名家匯2座高層C室，實用面積約1,066方呎，三房兩廳間隔，坐向南，外望山景。單位放盤1年，原叫價1,580萬元，最終以1,230萬元沽出，減價350萬元或約22.2%，呎價約11,538元。

據了解，原業主於2011年以1,424萬元購入單位，持貨約13年，現沽售帳面損失194萬元，物業期內跌價約13.6%。