二手業主「跳船」套現 何文田山畔8年貶值逾33% 今年最傷

聖誕兩日假期二手市場蝕讓潮持續。市場消息指，紅磡何文田山畔一個四房單位新近以2,200萬元沽出，8年間帳面勁蝕逾1,100萬元或約33.4%，蝕幅屬年內最大。同時短年期持貨轉售止蝕離場個案增加，馬鞍山迎海一個兩房單位672萬元沽出，2年間帳面蒸發153萬元或近19%。

市場消息指，何文田山畔2座中層A室，實用面積約1,259方呎，原則四房連套房另工人房。原開價2,288萬元，最終以2,200萬元易手，呎價17,474元。據悉，原業主於2016年以約3,301.5萬元購入，持貨約8年，現轉售帳面虧損1,101.5萬元或約33.4%。資料顯示，屋苑今年錄得7宗二手買賣，全數業主要輸錢離場，蝕讓幅度介乎13%至33.4%，即上述成交為今年蝕幅最大個案。