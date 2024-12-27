二手業主「跳船」套現 何文田山畔8年貶值逾33% 今年最傷

聖誕兩日假期二手市場蝕讓潮持續。市場消息指，紅磡何文田山畔一個四房單位新近以2,200萬元沽出，8年間帳面勁蝕逾1,100萬元或約33.4%，蝕幅屬年內最大。同時短年期持貨轉售止蝕離場個案增加，馬鞍山迎海一個兩房單位672萬元沽出，2年間帳面蒸發153萬元或近19%。
市場消息指，何文田山畔2座中層A室，實用面積約1,259方呎，原則四房連套房另工人房。原開價2,288萬元，最終以2,200萬元易手，呎價17,474元。據悉，原業主於2016年以約3,301.5萬元購入，持貨約8年，現轉售帳面虧損1,101.5萬元或約33.4%。資料顯示，屋苑今年錄得7宗二手買賣，全數業主要輸錢離場，蝕讓幅度介乎13%至33.4%，即上述成交為今年蝕幅最大個案。
此外，迎海1期1座低層G室，實用面積511方呎，兩房間隔。原開價818萬元，放盤約半年，最後減價146萬元或約17.8%，至672萬元獲外區換樓客承接，呎價13,151元。原業主於2022年以825萬元入市，持貨約2年，現轉售帳面損失153萬元或約18.5%。
大圍柏傲莊連環「見紅」
鐵路半新盤亦難逃「見紅」命運，中原劉俊杰指，大圍及沙田區本月暫錄約50宗二手買賣，其中大圍柏傲莊1期3B座中層E室，實用面積701方呎，三房連套房間隔。原叫價1,450萬元，議價後以1,380萬元易手，呎價19,686元。新買家為換樓客，原業主於2021年以1,488萬元入市，持貨約3年帳面貶值約108萬元或7.3%。
另外，中原邱皓文表示，柏傲莊1期3A座低層E室，一房間隔，實用面積358方呎。原叫價750萬元，議價後以738萬元成交，呎價20,615元。原業主於2023年以776.3萬元入市，持貨約1年帳面蝕38.3萬元或約5%。
屯門邁亞美海灣兩房3年跌價23%
祥益林家倫稱，屯門邁亞美海灣3座中層D室，實用面積473方呎，兩房間隔，以430萬元售出，呎價9,091元，屬市價成交。原業主於2021年以約560萬入市，持貨約3年轉售帳面跌價約130萬元或23.2%。