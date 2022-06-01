二手樓成交｜上車客頻入市 560萬零議價購御豪山莊兩房

近期市場不乏上車客入市個案，反映置業需求強勁，加上一手市場旺熱氣氛帶動，二手市場表現靠穩向好。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗區5月錄得約131宗二手買賣成交，與4月約138宗成交相若，表現靠穩，而且同區錦上路站新盤熱賣，近日陸續有向隅客回流二手市場，帶動二手承接加快。他表示，御豪山莊最新錄得8座低層D室成交，實用面積487方呎，兩房間隔，叫價560萬元。單位間隔寬敞實用，樓價合理，獲上車客零議價承接，折合實用呎價11,499元。原業主則於2018年10月以540萬元買入上址，持貨3年多轉售，帳面獲利20萬元，單位期內升值近4%。