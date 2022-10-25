二手樓成交｜享無敵海景 首置退休客608萬full pay購海翠花園兩房

雖然樓市交投淡靜，但有部分具實力買家趁低吸納入市。祥益地產區域董事袁思賢表示，該行日前促成一宗屯門海翠花園二手成交個案，單位為6座高層H室，實用面積609方呎，兩房間隔，新買家是外區首置客，有意物色優質及舒適的物業作退休後居所，鍾情上述單位客廳及房間均可望開揚全海景，內籠裝修亦企理，加上原業主累減逾80萬元，新買家有感樓價吸引，遂「一炮過」以608萬購入上址，平均實用呎價9,984元，屬於低市價成交。

她又稱，海翠花園位於屯門碼頭輕鐵站上蓋，亦設有巴士總站及渡輪碼頭，交通四通八達，而且該區未來更有屯門南延綫鐵路站，預計屋苑屆時可直達屯門碼頭港鐵站出入口，料將成為「鐵路盤」，日後具發展及升值優勢。