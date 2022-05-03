二手樓成交｜北角城市花園連錄兩宗逾千萬低層戶成交

樓市氣氛回暖，整體二手交投顯著回升，新近北角指標屋苑城市花園更出現兩伙低層連環成交。世紀21北山地產高級客戶經理梁淑儀表示，新近北角城市花園一連錄得兩宗低層三房戶成交，分別為2座中層G及3座低層D單位，兩單位均屬於三房連主人套房設計，建築面積為883方呎，實用面積為783方呎，前者單位眺望北面園景，成交價為1,360萬元，折合呎價為17,369元；後者則向南望開揚市區價，成交價為1,228萬元，折合呎價為15,683元，兩單位均屬於市價成交。梁淑儀補充，其中2座中層G室，原業主早於2011年7月僅以830萬元購入上址，持貨11年，帳面獲利530萬元，期間單位升值64%。

單幢樓新達大廈 持貨 26 年升值兩倍

另外，北角單幢樓新達大廈新近亦錄得成交，世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，最新成交為低層A室，實用面積約332方呎，屬兩房設計，向南眺望開揚樓景，成交價約560萬元，實用呎價16,867元。原業主早於今年一月放售，叫價628萬元，最終減價至約560萬元成交，累計減幅達10.8%；而原業主早於1996年7月以約186.8萬元購入上址，持貨至今26年，帳面獲利逾373萬元，期內升值兩倍。