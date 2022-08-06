二手樓成交｜北角豪宅爆蝕讓潮！內地業主急套現 5年料實蝕逾900萬離場

樓市前景存在隱憂，部分業主寧願蝕讓套現，北角區接連錄得蝕讓個案，幅度更達百萬元。

中原豪宅北角半山首席分區營業董事林志達透露，維港頌錄得本月首宗成交，單位為1座低層B室，實用面積約1,595方呎，屬四房雙套間隔及工人套房間隔，坐享郵輪碼頭至維港一帶海景，屬罕有單邊維港煙花海景單位。據了解，原業主為內地人，半年前叫價6,000萬元放售單位，最終累減750萬元或約12.5%，至5,250萬元易手，呎價約32,915元。

資料顯示，對上一宗同類成交追溯至2021年9月，一個低層B室以6,200萬元沽出，即今番新成交價低約950萬元或約15.3%。

林志達透露，買家屬於用家，按原業主於2017年以5,850萬元買入價計，持貨5年，帳面已蝕600萬元，單位期內貶值約10%。計及使費，估計實蝕超過900萬元離場。

柏蔚山三房 4 年帳面輸 236 萬

另外，北角半新樓柏蔚山再錄蝕讓個案，帳面勁蝕236萬元。世紀21北山地產營業董事嚴智贇稱，柏蔚山2座低層B室，實用面積約832方呎，屬三房連主人套房間隔，眺望西南面開揚景，以2,000萬元易手，呎價約24,038元，屬市價成交。

據悉，新買家為區外換樓客。原業主於2018年12月以約2,236萬元購入單位，持貨近4年帳面損失236萬元，單位期內貶值近11%。計及使費，預計實蝕超過350萬元離場。