二手樓成交｜(多相)藍灣半島連沽2伙靚景戶 罕有落地玻璃三房 原業主帳賺逾千萬

罕有極高層落地玻璃戶 享 270 度環迥大海景

小西灣藍灣半島向以景觀優質見稱，新近屋苑先後錄得2宗成交，均由外區客承接，同樣因為無敵靚景入市。藍灣半島最殺食的景觀一定是環迥大海景，世紀21Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，該行最新促成屋苑1座極高層C室成交，單位建築面積1,058方呎，實用面積751方呎，屬套三房連工人房間隔，近日獲外區客以1,382.5萬元承接，折合實用呎價18,409元。

她透露，單位屬於屋苑少有的落地玻璃特色戶型，此類盤向來受買家追捧。翻查近年成交，同類單位易手個案亦不多，可見此類盤源的業主十分惜售，而上址能夠吸引新買家入市，最大原因是單位擁有270度遼闊景觀，盡覽獅子山、郵輪碼頭、鯉魚門至將軍澳南一帶無際海景，以及全球場景致，日與夜的景色均醉人吸引。據了解，單位原業主於2003年7月以328萬元購入物業，持貨接近20年，現轉手帳面大幅獲利1,054.5萬元離場。