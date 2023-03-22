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2023-03-22 11:38:42

二手樓成交｜(多相)藍灣半島連沽2伙靚景戶 罕有落地玻璃三房 原業主帳賺逾千萬

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小西灣藍灣半島向以景觀優質見稱，新近屋苑連錄2伙靚景單位成交，均由外區客人承接。(資料圖片)

小西灣藍灣半島向以景觀優質見稱，新近屋苑連錄2伙靚景單位成交，均由外區客人承接。(資料圖片)

罕有極高層落地玻璃戶 270度環迥大海景

小西灣藍灣半島向以景觀優質見稱，新近屋苑先後錄得2宗成交，均由外區客承接，同樣因為無敵靚景入市。藍灣半島最殺食的景觀一定是環迥大海景，世紀21Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，該行最新促成屋苑1座極高層C室成交，單位建築面積1,058方呎，實用面積751方呎，屬套三房連工人房間隔，近日獲外區客以1,382.5萬元承接，折合實用呎價18,409元。

她透露，單位屬於屋苑少有的落地玻璃特色戶型，此類盤向來受買家追捧。翻查近年成交，同類單位易手個案亦不多，可見此類盤源的業主十分惜售，而上址能夠吸引新買家入市，最大原因是單位擁有270度遼闊景觀，盡覽獅子山、郵輪碼頭、鯉魚門至將軍澳南一帶無際海景，以及全球場景致，日與夜的景色均醉人吸引。據了解，單位原業主於20037月以328萬元購入物業，持貨接近20年，現轉手帳面大幅獲利1,054.5萬元離場。

藍灣半島1座極高層C室成交單位相片

單位擁270度遼闊景觀，盡覽獅子山、郵輪碼頭、鯉魚門至將軍澳南一帶海景，還有全球場景，日夜景色均醉人吸引。(代理提供) 單位擁270度遼闊景觀，盡覽獅子山、郵輪碼頭、鯉魚門至將軍澳南一帶海景，還有全球場景，日夜景色均醉人吸引。(代理提供)

望全內園泳池景 買家一見即合

另一宗由外區客人承接的靚景單位成交為8座低層F室，建築面積682方呎，實用面積有465方呎，間隔為兩房，景觀望屋苑羅馬泳池及歐陸庭園，成交價788萬元，平均實用呎價16,946元。招潔冰表示，單位座向西南，屬冬暖夏涼方位，室內採光度亦充裕，加上間隔實用，並飽覽屋苑全內園景致，故吸引買家一見即合，快速購入作為安樂窩。原業主則於20104月以338.8萬購入單位，持貨13年，帳面獲利449.2萬元。

藍灣半島8座低層F室單位相片

 

雖然單位位於低層，但景觀屋苑羅馬泳池及歐陸庭園，景致十分開揚吸引。(代理提供) 雖然單位位於低層，但景觀屋苑羅馬泳池及歐陸庭園，景致十分開揚吸引。(代理提供) 長方形開則大廳，間隔實用，裝修亦新淨企理。(代理提供) 單位座向西南，屬冬暖夏涼方位，室內採光度亦高。(代理提供) 主人房採90度大較窗戶設計，景觀開揚，採光度亦高。(代理提供) 睡房同樣光猛開揚。(代理提供) 廚房空間闊落，十分實用。(代理提供) 明廁浴室非常光猛，面積亦大。(代理提供)
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