二手樓成交｜富豪花園、海典灣各錄本月首宗成交 同樣劈價仍大賺！

沙田富豪花園套三房大劈 250 萬沽

踏入12月，樓市有回暖跡象。中原地產沙田第一城分區營業經理侯惠良表示，沙田富豪花園錄本月首宗成交，單位為K座中層A室，建築面積1,486方呎，實用面積1,093方呎，採三房連套房間隔，放盤時開價約1,250萬元，雙方議價後以1,000萬元易手，實用平均呎價9,149元，累減250萬元。據了解，新買家為同區換樓客，見單位間隔合用，業主提供合理減幅，即購入單位自用。原業主則於1994年以485萬元購入單位，持貨約28年，是次沽出單位帳面獲利515萬元離場，單位升值近1.1倍。