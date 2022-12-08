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地產
2022-12-08 12:55:00

二手樓成交｜富豪花園、海典灣各錄本月首宗 同樣劈價仍大賺

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沙田富豪花園本月首宗成交為中層套三房戶，劈減250萬元後，以1,000萬元易手，原業主大帳515萬元離場。

沙田富豪花園本月首宗成交為中層套三房戶，劈減250萬元後，以1,000萬元易手，原業主大帳515萬元離場。

沙田富豪花園套三房大劈250萬沽

踏入12月，樓市有回暖跡象。中原地產沙田第一城分區營業經理侯惠良表示，沙田富豪花園錄本月首宗成交，單位為K座中層A室，建築面積1,486方呎，實用面積1,093方呎，採三房連套房間隔，放盤時開價約1,250萬元，雙方議價後以1,000萬元易手，實用平均呎價9,149元，累減250萬元。據了解，新買家為同區換樓客，見單位間隔合用，業主提供合理減幅，即購入單位自用。原業主則於1994年以485萬元購入單位，持貨約28年，是次沽出單位帳面獲利515萬元離場，單位升值近1.1倍。

馬鞍山海典灣最新錄中層兩房單位成交，減價120萬元，獲用家以700萬元承接。

馬鞍山海典灣最新錄中層兩房單位成交，減價120萬元，獲用家以700萬元承接。

馬鞍山海典灣兩房減價120 7球」易主

另外，鄰區馬鞍山二手交投氣氛略為好轉。中原地產馬鞍山天宇海分行分區營業經理陳鴻霆表示，不少業主面對現實願意減價，帶動二手交投氣氛略升，其中馬鞍山海典灣剛錄本月首宗成交，單位為6座中層B室，建築面積657方呎，實用面積491方呎，屬兩房間隔，放盤時開價約820萬元，議價後減價120萬元，以700萬元易手，實用平均呎價14,257元。據了解，新買家為用家，原業主則於2014年以468萬元購入單位，持貨8年，帳面獲利232萬元離場，期內升值約50%

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