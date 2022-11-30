二手樓成交｜將軍澳本月成交量增至242宗 將廣、維景灣畔各錄大賺成交

近月買家趁低吸納，部分地區交投量回升。中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳本月至今暫錄242宗成交，交投造好，其中將軍澳廣場錄6宗成交，以兩房戶型為主，平均實用呎價下調至14,717元，按月跌幅4.5%。其中一宗由中原促成的將軍澳廣場成交為5座高層H室，實用面積476方呎，建築面積627方呎，採兩房間隔，座向西南方，擁極開揚市景，最新以788萬元成交，折合實用呎價16,555元。據了解，原業主於2009年11月以293萬元入市上址，持貨13年，現沽出單位帳面大幅獲利495萬元，期內升值近1.7倍。

退休人士持貨維景灣畔兩房 15 年 帳賺 481 萬走

另外，利嘉閣地產調景嶺站分行首席聯席董事羅志雄表示，該行最近亦錄得將軍澳維景灣畔10座中層G室的二手成交。單位實用面積484方呎，屬兩房間隔，外望開揚市景。原業主為退休人士，打算沽樓套現，早前開價760萬元放盤，買賣雙方多番議價後，最終以743.8萬元易手，累減16.2萬元，折合實用面積呎價15,368元。他補充，心儀上址間隔四正實用，室內光猛，加上鍾情發展商品牌(太古及新鴻基)，屋苑環境亦清幽寧靜，交通方便，議價後火速入市。原業主則於2007年以262.8萬元購入物業，持貨15年至今轉手，帳面獲利481萬元，期內升值逾1.8倍。羅志雄指，維景灣畔本月至今暫錄約11宗成交，現時約有328個放盤，入場費約790萬元起。