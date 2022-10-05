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地產
2022-10-05 17:40:51

二手樓成交｜屯門菁雋一房SSD鬆綁 原業主帳面蝕22萬 實蝕40萬

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屯門半新盤菁雋滿3年SSD額印期，近日陸續出現二手成交個案，最新一宗成交為一房戶，造價330萬元，屬蝕讓成交。

屯門半新盤菁雋滿3年SSD額印期，近日陸續出現二手成交個案，最新一宗成交為一房戶，造價330萬元，屬蝕讓成交。

2019年開賣的屯門半新盤菁雋，已滿3年額印稅陸續鬆綁，近期開始出現二手成交，間隔由開放戶至三房連套房不等。祥益地產區域董事袁思賢表示，日前該行促成一宗菁雋一房的二手買賣成交，單位為低層9室，實用面積239方呎，一房一廳間隔；新買家為外區客，鍾情屋苑屬區內新落成物業之一，毋須擔心內部結構問題，而且單位內附部分入牆傢俱，有感樓價低水可以負擔，遂以330萬購入上址作自住之用，平均實用呎價13,808元。
她透露，上述成交原業主於2019年以約352萬元一手購入單位，現轉手帳面蝕約22萬元；如連同使費計算，原業主是次沽貨料實際虧損約40萬元。

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