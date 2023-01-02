二手樓成交｜年青情侶議價3小時果斷入市 568萬購海濱花園海景三房 低估價一成

已覓盤一個月的年輕情侶，見通關在即，深怕樓價觸底回升，於日前除夕周末參觀海濱花園三房單位，議價3小時即火速入市。

受通關消息推動，加上樓價顯著下跌，12月荃灣區二手成交量有所加快。中原地產愉景新城第二分行分行經理周毅麒表示，荃灣區二手市場上月錄得超過100宗買賣成交，按月增加一成多，其中該行新近促海濱花園9座高層A室成交，實用面積497方呎，採三房間隔，向西北，附雅致裝修及享有海景，最初叫價680萬元，新近獲一對已覓盤一個月的年輕情侶，於除夕周末參觀上址，並一見鍾情，眼見通關在即，怕樓價觸底回升，立即還價洽購，經過3小時議價，業主願意減至568萬元，較銀行估價低約64萬元或一成，即拍板承接，折合實用呎價11,429元。

周毅麒指，原業主於2009年11月以248萬元買入單位，現沽出帳面獲利320萬元，單位13年間升值1.3倍。