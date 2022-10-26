二手樓成交｜康怡花園兩房638萬沽 較同類高位跌逾兩成或近兩球

藍籌屋苑之一的鰂魚涌康怡花園，近日再錄兩房跌價成交。中原地產康怡逸樺園分行資深分區營業經理張略欣透露，康怡花園10月至今錄得5宗成交，其中包括由該行促成的B座中層6室，單位實用面積502方呎，建築面積604方呎，兩房間隔，坐享山景，業主以638萬元將單位易手，折合平均實用呎價12,709元，而同類低層單位曾於2020年樓價高位時以832萬元成交，顯示是次成交較高位跌194萬元或23%。據了解，原業主於2014年7月以598萬元買入單位，持貨8年，現帳面僅獲利40萬元，單位期內升值僅7%。

SSD 鬆綁 太古城單邊套三房劈減 162 萬沽 另外，鄰近的太古城在本月至今暫錄得13宗成交，中原地產太古城齊宮閣分行區域營業經理王秀芬透露，由該行促成太古城春櫻閣低層C室二手成交，實用面積897方呎，建築面積983方呎，屬三房套間隔，向東南、望單邊開揚景觀。業主今年4月放盤，當時叫價1,700萬元，最終減162萬元以1,538萬元將單位易手，折合平均實用呎價17,146元。她指出，買家為用家，原業主則於2019年10月以1,330萬元買入上址，持貨剛滿3年，是次沽出帳面獲利208萬元離場，單位升值16%。